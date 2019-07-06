القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جنوب أفريقيا اليوم في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر منافسه منتخب جنوب أفريقيا، اليوم السبت، في إطار مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتنقل مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).

وتقام مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، اليوم السبت، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وقال خافيير أجيري، مدرب مصر: ”أنا لا أتفق مع الرأي عن وجود مشكلات هجومية، وفريق واحد فقط سجل أهدافًا أكثر من مصر في البطولة“.

وتابع ”خضت حتى الآن مع مصر 11 مباراة وسجلنا في 10 مباريات، البعض يريد أن نفوز 4 و5/0، وهذا غير سهل، خاصة مع تطور كرة القدم الأفريقية“.

وبعد اعتراف أجيري بتراجع أداء مصر في الشوط الثاني في أول مباراتين بسبب الجانب البدني، يعتقد المدرب أنه نجح في حل المشكلة.

وقال: ”بالنسبة للإجهاد لم تعد المشكلة موجودة، وفي آخر مباراة كنا نلعب بقوة حتى الدقيقة 90، وكان المجهود كبيرًا من اللاعبين، وهذا يعكس حل المشكلة“.

ويعتقد أجيري أن أغلب المنتخبات تواجه مصر ”وليس لديها ما تخسره“، خاصة مع التفكير في مواجهة أصحاب الأرض، وهو ما يجعلها تقدم أفضل أداء ممكن، لكنه يدرك كيفية التعامل مع الضغوط.

وقال المدرب المكسيكي: ”في رأيي كل الفرق تلعب أمامنا وليس لديها ما تخسره، وهذه أهم نقطة، وكل منافس يقول نحن نلعب أمام مصر ونواجه محمد صلاح وكل هذه الأمور“.

ونوه ”نلعب 11 ضد 11 ولا يوجد أفضلية لأي فريق، بمجرد أن تبدأ المباراة فهي متكافئة ونكون مطالبين بالتعامل مع الضغوط حتى ننجح“.

وأضاف ”بالنسبة للضغوطات فهي موجودة منذ أول مباراة، وموجودة دائمًا لأننا نلعب في القاهرة على أرضنا، هذه مجموعة ناضجة جدًا من اللاعبين وتلعب تحت ضغوط دون مشكلات“.