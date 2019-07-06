مصر ضد جنوب أفريقيا والأرجنتين مع تشيلي.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستمر، اليوم السبت، مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين نيجيريا والكاميرون على استاد الإسكندرية، والثانية بين مصر صاحبة الأرض والجمهور أمام جنوب أفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

وفيما يأتي مواعيد مباريات، اليوم السبت، السادس من يوليو/تموز، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

كأس الأمم الأفريقية:

نيجيريا VS الكاميرون، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة، على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).

مصر VS جنوب أفريقيا، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).

كوبا أمريكا:

الأرجنتين VS تشيلي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، على قناتي beIN SPORTS MAX 3 HD، وbeIN SPORTS MAX 4 HD.

كأس العالم للسيدات:

إنجلترا VS السويد، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.