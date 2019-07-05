النادي الأهلي المصري يتعاقد رسميًا مع المالي أليو ديانج

أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده مع اللاعب المالي أليو ديانج، وسط الملعب المدافع لفريق مولودية الجزائر، لمدة 5 مواسم.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه، إن رئيس النادي محمود الخطيب كلف مدير التسويق والتعاقدات بالنادي أمير توفيق بالسفر إلى الجزائر، قبل يومين؛ من أجل إتمام الصفقة، في ظل وجود عروض للاعب من دوريات أخرى، ليتم حسم الأمر بشكل رسمي.

وشارك ديانج في 29 مباراة وصنع هدفًا وحيدًا.

????#DoneDeal ✍???? Aliou Dieng is a RED DEVIL for the next five years #YallaYaAhly pic.twitter.com/7wM2xoMLGG — Al Ahly EN (@AlAhlyEnglish) July 5, 2019

ويعد ديانج ثاني صفقات الأهلي الصيفية، بعد أن أعلن الفريق الأحمر، اليوم الجمعة، تجديد إعارة رمضان صبحي.

وكانت قناة النهار الجزائرية قد أكدت أن ديانج رفض المشاركة في تدريبات مولودية الجزائر؛ من أجل الضغط على إدارة ناديه للسماح له بالاحتراف في صفوف الأهلي.

وكان نادي الترجي الرياضي التونسي يرغب في التعاقد مع ديانج؛ لتدعيم خط وسط الفريق، لكن اللاعب فضل الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي.