النادي الأهلي المصري يتعاقد رسميًا مع المالي أليو ديانج

أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده مع اللاعب المالي أليو ديانج، وسط الملعب المدافع لفريق مولودية الجزائر، لمدة 5 مواسم.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه، إن رئيس النادي محمود الخطيب كلف مدير التسويق والتعاقدات بالنادي أمير توفيق بالسفر إلى الجزائر، قبل يومين؛ من أجل إتمام الصفقة، في ظل وجود عروض للاعب من دوريات أخرى، ليتم حسم الأمر بشكل رسمي.

وشارك ديانج في 29 مباراة وصنع هدفًا وحيدًا.

????#DoneDeal ✍???? Aliou Dieng is a RED DEVIL for the next five years #YallaYaAhly pic.twitter.com/7wM2xoMLGG

