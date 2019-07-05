مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا.. هل يحقق منتخب البافانا بافانا المفاجأة أمام رفاق محمد صلاح؟

يدرك الإنجليزي ستيوارت باكستر مدرب جنوب أفريقيا صعوبة المهمة التي تنتظره أمام آلاف المشجعين المصريين المتحمسين في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، لكنه يعمل بكل جدية من أجل التسبب في ”كارثة وطنية“ لأصحاب الأرض غدًا السبت.

وقال باكستر للصحفيين اليوم الجمعة قبل يوم واحد من مواجهة مصر أمام حوالي 70 ألف متفرج في إستاد القاهرة: ”اللعب أمام أصحاب الأرض شيء ملهم ونعرف جيدًا الجماهير المصرية ومدى عشقها لكرة القدم ومدى توقعاتها العالية جدًا وامتلاك الفريق للاعبين رائعين“.

وأضاف ”لذا أعتقد أن الضغوط ستكون عليهم وستمثل كارثة وطنية بالنسبة لهم لو فازت جنوب أفريقيا. سنخوض المباراة ونحن نثق في إمكانية تحقيق مفاجأة.. لكن يجب اللعب بشكل جيد لأن مصر تلعب بشكل رائع وتحظى بدعم هائل من المشجعين“.

وفازت جنوب أفريقيا مرة واحدة في 3 مباريات وخسرت أمام ساحل العاج والمغرب وكانت محظوظة بعدما سارت باقي نتائج المجموعات في مصلحتها لتضمن التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث وتنتزع بشق الأنفس بطاقة التأهل للدور الثاني.

ومع ذلك يرى كثيرون أن جنوب أفريقيا لم تكن محظوظة بالوقوع في طريق مصر صاحبة الرقم القياسي في حصد لقب كأس الأمم برصيد 7 مرات.

لكن باكستر قال: ”لا أنظر إلى الأمر باعتباره سوء حظ، لكن أنظر إلى المباراة باعتبارها تمثل تحديًا ملهمًا بمحاولة الفوز على مصر أمام هذا العدد الهائل من المشجعين“.

وتابع ”عندما تبدأ المباراة في أجواء حماسية ستكون مهمتنا هي إحباط هذه الجماهير.. لعب الفريق على أرضه يمكن أن يمثل شيئًا إيجابيًا، ويمكن أن يتحول إلى شيء سلبي وهذا جزء من مهمتنا، لكن سنلعب دون خوف وبرغبة في الفوز“.