النادي الأهلي المصري ينجح في الحفاظ على رمضان صبحي ومحمد عواد يتمرد على الإسماعيلي

نجح النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب في التوصل لاتفاق نهائي مع هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل ضم رمضان صبحي لاعب وسط الفريق على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”رفع الأهلي المقابل المادي المعروض لضم رمضان صبحي إلى مليون و600 ألف إسترليني لمدة موسم على سبيل الإعارة“.

وأضاف المصدر: ”جاء رفع الأهلي لعرض رمضان صبحي؛ لإنهاء الصفقة بشكل سريع، خاصة بعد الأنباء التي ترددت عن تجهيز الزمالك عرضًا ماليًا لعرضه على هيديرسفيلد تاون لضم رمضان، وكان الأهلي يخشى أن يفتح النادي الإنجليزي مزادًا على اللاعب“.

وأردف: ”نادي هيديرسفيلد تاون وافق على عرض الأهلي، ومن المقرر أن يرسل النادي الإنجليزي خطابًا رسميًا للقلعة الحمراء خلال الساعات المقبلة بالموافقة على إعارة اللاعب لمدة موسم“.

ومن جانب آخر، كشف نادي الإسماعيلي آخر تطورات أزمة محمد عواد حارس مرمى الفريق، خاصة بعد أن رفض اللاعب الانتظام في التدريبات، وأنهى اتفاقه مع نادي الزمالك.

وقال سعفان الصغير مدرب حراس المرمى في الإسماعيلي في تصريحات إذاعية: ”عواد غاب عن مران الأمس دون سبب، وعندما استفسرت منه قال لي: لن أتواجد مع الإسماعيلي الموسم المقبل“.

وأضاف: ”هذه ثاني مرة يتخذ فيها اللاعب قرارًا دون الرجوع للإدارة والجهاز الفني وقلت له: أنت الخسران، النادي لن يقع برحيلك ولكن كل يوم تغيب فيه عن المران ستوقع عليك غرامة مالية وعقدك مستمر حتى 2021“.

وتابع سعفان: ”قلت لعواد لو في كان أحد يضحك عليك وبقول لك أنا ممكن أمشيك من النادي وهناك ثغرة في العقد، هذا الكلام خطأ ومن تسير خلفه هيوديك في داهية، أنت الخسران“، مضيفًا: ”عواد ميقدرش يمضي مع الزمالك لأن عقده ممتد مع الإسماعيلي“.

وأردف: ”عواد قال إن اللاعبين الذين ضمهم الإسماعيلي دون المستوى ولا يمكن ألعب معهم.. فقلت له وهل عندما انضممت للوحدة طلبت مارادونا علشان يلعب معنا“.