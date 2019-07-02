النادي الأهلي المصري يكشف حقيقة ضم رمضان صبحي لمدة موسم.. ووكيل اللاعب ينفي مفاوضات الزمالك

نفى النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، التوصل لاتفاق نهائي مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، لضم رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق، لمدة موسم على سبيل الإعارة، بداية من فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر داخل النادي لـ“إرم نيوز“، إن الأهلي لم ينه صفقة رمضان حتى الآن؛ لأن الوفد المكلف من قبل الخطيب بإنهاء الصفقة لم يتوجه إلى إنجلترا بعد.

وأضاف المصدر أن الأهلي يضع سقفًا ماليًا لضم رمضان سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وفي حالة تخطي هذا السقف سينسحب النادي من الصفقة بشكل نهائي ويبحث عن لاعب آخر.

ومن جانبه، قال نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي لـ“إرم نيوز“، إن الأهلي لم ينه الصفقة رسميا كما تردد، ومن المنتظر أن أتوجه بصحبة خالد مرتجي، عضو إدارة القلعة الحمراء لإنجلترا، خلال الساعات المقبلة؛ للتفاوض مجددا مع النادي الإنجليزي لضم اللاعب.

وأضاف شوقي، أنه لا توجد أي عروض رسمية من الزمالك للتعاقد مع رمضان، وما تردد خلال الساعات الماضية عن تقديم القلعة البيضاء لعرض لضم اللاعب غير صحيح، وحال تقديم عرض رسمي للاعب لن يوافق حتى لو فشل في البقاء في صفوف الأهلي.

وتابع شوقي، أن رمضان لن يلعب لأي فريق في مصر إلا الأهلي، وفي حالة فشل مفاوضات استمراره في القلعة الحمراء، سيستكمل مشوار احترافه في أوروبا.