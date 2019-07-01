الزمالك يسعى لإفساد انتقال رمضان صبحي للنادي الأهلي المصري

دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات شفهية مع إدارة نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي خلال الفترة الحالية للتعاقد مع رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق والذي انتهت إعارته للأحمر في الأيام الماضية.

وأكد مصدر بمجلس إدارة الأهلي في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“ أن الزمالك قرر مزاحمة الأهلي على الصفقة من أجل إفساد عودة رمضان للقلعة الحمراء وزيادة سعر اللاعب في الفترة المقبلة، بالرغم من أن رغبة اللاعب هي الانتقال للأهلي ومن الصعب أن يرحب بفكرة الانتقال للقلعة البيضاء.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي قد كلف خالد مرتجي عضو المجلس بالسفر إلى إنجلترا للتفاوض مع النادي الإنجليزي لضم اللاعب، بسبب رغبة الأهلي الشديدة في إبقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه.

ورفع مسؤولو الأهلي القيمة المالية لاستعارة رمضان صبحي إلى مليون جنيه إسترليني بدلًا من 750 ألفًا فقط، وهو العرض الذي رفضه نادي هيديرسفيلد تاون وكثف مسؤولو الأحمر من محاولاتهم لحسم الصفقة والإبقاء على اللاعب لحاجة الفريق لجهوده.

وكان هيديرسفيلد تاون قد طلب 8 ملايين دولار لبيع اللاعب نهائيًا فيما توقف عرض الأهلي عند 3 ملايين دولار.