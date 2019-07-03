جنش حارس نادي الزمالك ومنتخب مصر يخضع لجراحة ناجحة لعلاج قطع في وتر أكيلس

أعلن محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري لكرة القدم أن الحارس محمود عبدالرحيم ”جنش“ خضع لجراحة ناجحة اليوم الأربعاء في إحدى مستشفيات مدينة ميونيخ الألمانية لعلاج قطع في وتر أكيلس.

وأصيب حارس الزمالك في مران مصر يوم الجمعة الماضي استعدادًا لمواجهة أوغندا في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية ليخرج من تشكيلة الفريق المشارك في النهائيات.

وأضاف أبو العلا في تصريحاته اليوم إنه اطمأن على نجاح الجراحة من الطبيب ماركوس فولتر الذي أجراها.

وكان جنش قد وصل لألمانيا أمس فور حصوله على تأشيرة الدخول التي تقدمت إدارة المنتخب للحصول عليها من السفارة الألمانية بالقاهرة بشكل عاجل بعد صدور التقرير الطبي بضرورة خضوع اللاعب لجراحة عاجلة.

ولم يسافر طبيب المنتخب مع جنش لارتباطه مع الفريق الذي يخوض حاليًا نهائيات كأس الأمم ليسافر وكيل أعمال الحارس معه.

وغاب جنش عن أول مباراتين لمصر إذ اعتمد المدرب خافيير أجيري على محمد الشناوي حارس الأهلي وحافظ على نظافة شباكه خلال الفوز 1-صفر على زيمبابوي و2-صفر على الكونجو الديمقراطية.

وفازت مصر على أوغندا 2-صفر لتنال العلامة الكاملة بحصد تسع نقاط من مبارياتها الثلاث في الدور الأول وستواجه جنوب أفريقيا في دور 16 يوم السبت المقبل.