إصابة جنش بقطع في وتر ”إكليس“ واستبعاده من منتخب مصر

كشف الجهاز الفني للمنتخب المصري عن تعرض محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفراعنة ونادي الزمالك لإصابة قوية خلال تدريبات منتخب مصر اليوم، استعدادًا لمباراة أوغندا يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة بدوري المجموعات ببطولة أمم أفريقيا مصر ٢٠١٩.

وأعلن الجهاز الطبي للمنتخب المصري أن الأشعة التي أجراها محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفراعنة كشفت عن إصابته بقطع في وتر أكيلس.

وأخطر الجهاز الطبي لمنتخب مصر، الجهاز الطبي بنادي الزمالك بالإصابة، وتأكد عدم استكمال الحارس للبطولة وسيتم استبعاده ويخضع لعملية جراحية على أن يواصل التأهيل مع ناديه.

وقام الجهاز الطبي بنقل محمود جنش إلى المستشفى للاطمئنان على حالته بعد الإصابة، التي لم تتحدد حتى الآن وسيتم الإعلان عنها وفقًا لنتيجة الفحوصات والأشعة التي سيجريها اللاعب.

ويشارك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بصورة أساسية في مباريات المنتخب المصري ويتواجد جنش وأحمد الشناوي حارس بيراميدز كبدائل له.

وأكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بإصابة حارس القلعة البيضاء في أعقاب الانتهاء من الفحوصات الطبية.

ويستعد المنتخب المصري للمباراة الأخيرة أمام أوغندا التي ستقام على استاد القاهرة مساء يوم الأحد المقبل في المجموعة الأولى