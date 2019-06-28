رسميًا.. إعادة عمرو وردة لقائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عودة عمرو وردة، صانع ألعاب المنتخب المصري، إلى معسكر الفراعنة مجددًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أقل من 48 ساعة من قرار استبعاده من صفوف المنتخب؛ بسبب انتشار محادثات جنسية للاعب مع فتاة مكسيكية.

واكتفى مسؤولو الاتحاد المصري باستبعاد اللاعب من قائمة المنتخب في مباراة الكونغو الأخيرة، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى بأمم أفريقيا.

وأكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، أن هاني أبوريدة أبلغه بعودة اللاعب.

وعقد عدد من لاعبي المنتخب جلسة مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والمكسيكي أجيري المدير الفني للمنتخب، طالبوا خلالها بمنح اللاعب فرصة جديدة، خاصة بعدما قام وردة بتسجيل مقطع فيديو اعتذار عن الواقعة.

وأكد اللاعبون أنه لا يوجد شخص بدون أخطاء، مشددين على أن وردة تعلم الدرس جيدًا، ويجب عدم ذبحه؛ لأن استبعاده من المنتخب قد يدمر مستقبله.

ولم يشارك اللاعب في تدريبات المنتخب المصري بالأمس، قبل أن يتم العفو عنه، ومن المقرر أن ينتظم في تدريبات الفراعنة اليوم.