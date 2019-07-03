أغيري مدرب منتخب مصر يعيد حساباته أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية

تعهد منتخب مصر بالظهور بشكل أفضل أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية على أرضه بعد ثلاثة انتصارات باهتة في دور المجموعات.

وقال إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، للصحفيين إن أغيري وعد بالتحسن ومعالجة الأخطاء في مواجهة جنوب أفريقيا، يوم السبت المقبل، في استاد القاهرة.

ولم تظهر مصر بشكل مقنع رغم تحقيق علامة النجاح الكاملة بالمجموعة الأولى عقب الفوز 1-صفر على زيمبابوي و2-صفر على الكونغو الديمقراطية و2-صفر أمام أوغندا ودون اهتزاز شباك الحارس محمد الشناوي.

وأضاف لهيطة: ”تعهد أغيري أمام وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم (بعد زيارتهما لمعسكر المنتخب أمس الثلاثاء) ببذل أقصى جهد من جانبه ومن اللاعبين للوصول إلى منصة التتويج وإسعاد الجماهير“.

وأشار إلى أن هدف المدرب المكسيكي هو ”تحقيق اللقب بغض النظر عن تواضع الأداء في بعض الأحيان“ وعقد جلسات مع اللاعبين لرصد الأخطاء في الدور الأول.

وخاضت مصر، الطامحة لتعزيز رقمها القياسي وحصد اللقب للمرة الثامنة، مرانًا أمس الثلاثاء بمشاركة كل اللاعبين باستثناء المهاجم أحمد حسن (كوكا) بعد تعرضه لكدمة قوية في لقاء أوغندا الأخير بجانب الحارس محمود عبد الرحيم (جنش) الذي أصيب في وتر العرقوب وسافر إلى ألمانيا للعلاج عقب استبعاده من البطولة.