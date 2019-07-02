أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك: صراع الصيف يشتعل بين القطبين.. وأبوريدة يواجه أزمات الفراعنة بالمكافآت

دخلت استعدادات منتخب مصر مرحلة الجدية لمواجهة دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد أن تقرر مواجهة جنوب أفريقيا يوم السبت المقبل.

واشتعل صراع الصيف بين فريقي الأهلي والزمالك في الانتقالات الصيفية القادمة، بعد أن دارت أحاديث قوية بخصوص بعض الصفقات التي يتصارع عليها قطبا الكرة المصرية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك يوم الثلاثاء:

أبوريدة يتسلح بالمكافآت

تسلح هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة بصرف المكافآت المالية للاعبي المنتخب المصري بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا في الدور الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقرر أبوريدة صرف مكافآت الفوز في الدور الأول قبل مواجهة دور الستة عشر، كما زار مران المنتخب مع أشرف صبحي، وزير الرياضة، وطالب اللاعبين بالتركيز لعبور عقبة جنوب أفريقيا.

مصر ترحب باستضافة السوبر الأوروبي

أعلن هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة في مؤتمر صحفي ترحيب مصر باستضافة مباراة كأس السوبر الأوروبي في النسخ القادمة، وأيضًا السوبر الإسباني أو الإيطالي بعد تطوير البنية التحتية.

وأشاد أبوريدة بجهود مصر للخروج ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ووعد بتسهيل حضور الجماهير في اللقاءات المقبلة، مؤكدًا أن أزمة عمرو وردة لاعب منتخب مصر لن تؤثر على الفراعنة.

وأكد رئيس اتحاد الكرة أنه لا يوجد مشاكل بين اللاعبين أو بين اللاعبين والإدارة، موضحًا أن قراره في أزمة عمرو وردة كان هدفه التقويم.

صراع صفقات الصيف يشتعل

اشتعل صراع صفقات الصيف بين الأهلي والزمالك في الانتقالات القادمة بعدما تحرك مسؤولو القلعة الحمراء؛ من أجل إتمام صفقة رمضان صبحي وسط أنباء عن مزاحمة الفريق الأبيض لخطف صفقة لاعب هيديرسفيلد الإنجليزي.

ودخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات لحسم صفقة محمد عواد وباهر المحمدي ثنائي الإسماعيلي في الموسم الجديد، خاصة أن الفريق الأبيض يسعى لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد إصابة محمود جنش بقطع في وتر إكيليس.

ويسعى الأهلي لضم أسامة جلال مدافع إنبي والمنتخب الأوليمبي في الموسم الجديد.

الزمالك يؤكد جاهزية فتحي.. والأهلي يجهز علاء

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال جاهزية مصطفى فتحي صانع الألعاب بعد تخلصه من إصابته في معسكر قبرص.

وبدأ مسؤولو الأهلي تجهيز أحمد علاء مدافع الفريق بعد إصابته بإجهاد في العضلة الضامة خلال التدريبات الأخيرة.