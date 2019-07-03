موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا وطريق ”الفراعنة“ حتى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019

يصطدم منتخب مصر بنظيره الجنوب أفريقي في دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019، في مباراة نارية ستقام يوم السبت المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وبناءً على نظام المباريات المتبقية في البطولة، فإن الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا سيلتقي مع المتأهل من مواجهة نيجيريا والكاميرون في دور الثمانية.

إليكم المواجهات المرتقبة لمباريات دور الـ 16 كأس الأمم الأفريقية توتال – مصر ٢٠١٩..اي مواجهة تنتظرها؟????#مصر_٢٠١٩???????????? pic.twitter.com/MhuGb4aC0m — اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019 (@Egypt2019) July 2, 2019

وحال نجاح مصر في عبور دور الـ8 وتأهلها إلى نصف النهائي لتستكمل مشوار كأس الأمم، فإن منتخب الفراعنة سيواجه الصاعد من أحد 4 منتخبات وهي: كوت ديفوار، مالي، الجزائر، وغينيا.

وإذا استطاع منتخب مصر أن يصعد من مواجهة نصف النهائي فسيلتقي في نهائي البطولة مع المتأهل من أحد هذه المنتخبات، وهي: أوغندا، السنغال، المغرب، بنين، مدغشقر، الكونغو الديمقراطية، غانا، وتونس.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مصر وجنوب أفريقيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة ”تايم سبورتس“ على التلفزيون المصري الأرضي، و“beIN SPORTS MAX 1 HD AR“.

مواعيد مواجهات دور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا:

يوم 5 يوليو الساعة 6 مساءً – المغرب ضد بينين

يوم 5 يوليو الساعة 9 مساءً – أوغندا ضد السنغال

يوم 6 يوليو الساعة 6 مساءً – نيجيريا ضد الكاميرون

يوم 6 يوليو الساعة 9 مساءً – مصر ضد جنوب أفريقيا

يوم 7 يوليو الساعة 6 مساءً – مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية

يوم 7 يوليو الساعة 9 مساءً – الجزائر ضد غينيا

يوم 8 يوليو الساعة 6 مساءً – كوت ديفوار ضد مالي

يوم 8 يوليو الساعة 9 مساءً – غانا ضد تونس