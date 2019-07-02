مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية 2019

حجز المنتخب التونسي، يوم الثلاثاء، مقعدًا في دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

وتعادل المنتخب التونسي مع نظيره الموريتاني سلبيًا في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة من البطولة القارية.

بذلك، ارتفع رصيد تونس إلى 3 نقاط في الوصافة، بينما ارتفع رصيد موريتانيا إلى نقطتين في المركز الرابع.

وأسدل الستار على منافسات دور المجموعات اليوم ليبدأ مشوار جديد في بطولة الأمم الأفريقية تستهله جميع المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 ابتداء من، يوم الجمعة المقبل.

تقام مباريات ثمن النهائي خلال أربعة أيام وهي 5 و6 و7 و8 يوليو الجاري.

وتبدأ منافسات دور الـ16 بمواجهة المغرب أمام بنين وفي اليوم ذاته ستلعب أوغندا ضد السنغال.

تعرف علي مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس أفريقيا 2019 والطريق إلي لقب البطولة ????????????#مصر_٢٠١٩ #Egypt2019 pic.twitter.com/ysZXXnr6qC — EFA.eg (@EFA) July 2, 2019

فيما يلي المنتخبات المتأهلة إلى دور الستة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد ختام الدور الأول اليوم الثلاثاء.

* أصحاب الصدارة:

مصر ومدغشقر والجزائر والمغرب ومالي وغانا.

* أصحاب المركز الثاني:

أوغندا ونيجيريا والسنغال وساحل العاج وتونس والكاميرون.

* أفضل منتخبات بالمركز الثالث:

الكونغو الديمقراطية وغينيا وجنوب أفريقيا وبنين.

** فيما يلي جدول مباريات دور الستة عشر:

الجمعة 5 يوليو:

المغرب مع بنين

أوغندا مع السنغال

السبت 6 يوليو:

نيجيريا مع الكاميرون

مصر مع جنوب أفريقيا

الأحد 7 يوليو:

مدغشقر مع الكونغو الديمقراطية

الجزائر مع غينيا

الاثنين 8 يوليو:

مالي مع ساحل العاج

غانا مع تونس