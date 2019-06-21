حارس المنتخب التونسي متخوف من كرة كأس الأمم الأفريقية

أبدى معز بن شريفية حارس المنتخب التونسي، إعجابه باستاد السويس الذي سيحتضن مباريات ”نسور قرطاج“، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من كأس أمم افريقيا التي تنطلق في مصر، اليوم الجمعة، وتستمر حتى 19 يوليو.

وقال الحارس بن شريفية في تصريحات لموقع الاتحاد التونسي لكرة القدم: ”بدأنا النهائيات بشكل رسمي، الرحلة من تونس كانت طويلة، لكن كان هناك متسع من الوقت لاستعادة جاهزيتنا“

وتابع الحارس: ”فاجأنا الملعب كان ممتازًا والعشب أيضًا، حتى الآن الظروف جيدة“.

لكن بن شريفية حذر من الكرة الجديدة التي سيتم استخدامها في مباريات البطولة، وأوضح قائلًا: ”عند استخدام كرة جديدة يتجه التفكير دائمًا إلى المهاجمين قبل الحراس، الكرة يمكن أن تغير مسارها من مسافة 25 مترًا“.

وأضاف: ”سنأخذ حذرنا من هذا الأمر لنكون جاهزين في المباراة الأولى، أعتقد أن حراس المرمى الثلاث سيكونون نقطة قوة المنتخب في البطولة“.