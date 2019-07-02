حذف مشاهد اللاعب عمرو وردة من إحدى الحملات الإعلانية بسبب أزمة التحرش

حذفت شركة ”أورنج“ للاتصالات، الراعي الرسمي لبطولة الأمم الأفريقية، التي تقام في مصر مشاهد اللاعب عمرو وردة من إعلانها الترويجي الجديد الخاص ببطولة أمم أفريقيا بعد انتهاء مباريات الدور الأول من البطولة بالنسبة للمنتخب المصري.

وقال مصدر بشركة أورنج في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن سبب حذف مشاهد اللاعب عمرو وردة من الإعلان، رغم مشاركته للاعبَين طارق حامد ومحمود تريزيجيه في الحملة الإعلانية بالكامل، جاء نتيجة الأزمة التي تعرض لها اللاعب خلال الأيام الماضية، واتهام عارضة أزياء له بالتحرش بها، والغضب الجماهيري الكبير من اللاعب.

وأضاف المصدر، أن وردة شارك بالفعل في الحملة الإعلانية التي تم تصويرها قبل انطلاق البطولة، للدعاية للبطولة الأفريقية، وكان متواجدًا من بدايتها لنهايتها، ولكن بعد أزمته الأخيرة قررت الشركة استبعاد مشاهده تمامًا من الإعلان الجديد، الذي تم طرحه.

وكان اتحاد الكرة المصري، قرر استبعاد اللاعب من المشاركة مع المنتخب في باقي مباريات بطولة أفريقيا، قبل أن يتراجع بفضل الضغوط التي مورست عليه من باقي لاعبي المنتخب، وعلى رأسهم نجم ليفربول محمد صلاح.