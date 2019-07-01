أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك.. ناصر البرنس يثير الجدل في معسكر الفراعنة.. وصفقة القرن تشعل ميركاتو القطبين

أغلق منتخب مصر صفحة الدور الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها أرض الفراعنة، بعد ضمان الصعود لدور الـ16 بشكل رسمي.

ونجح منتخب مصر في تصدر مجموعته الأولى، وحصد الفوز في مبارياته الثلاث أمام أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الاثنين:

ناصر البرنس يثير الجدل في منتخب مصر

أثار تعيين ناصر البرنس، صاحب أحد أشهر المطاعم الشعبية المصرية، مشرفًا عن التغذية في معسكر منتخب الفراعنة جدلًا واسعًا.

وأكد البرنس لـ“إرم نيوز“ أنه يختار أغذية لاعبي المنتخب في فترات الراحة لعدم السماح لهم بشراء أغذية خاصة من خارج فندق الإقامة، موضحًا أنه ليس مسؤولًا للتغذية بالمنتخب.

كوكا يسابق الزمن للحاق بثمن النهائي

دخل أحمد حسن ”كوكا“، مهاجم سبورتينغ براغا البرتغالي، في سباق مع الزمن للحاق بثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر لـ“إرم نيوز“، إن كوكا يعاني من إصابة قوية في كاحل القدم، موضحًا أن هذه الإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوع على أقصى تقدير.

ويغادر محمود عبدالرحيم جنش، حارس المرمى غدًا الثلاثاء، إلى ألمانيا للخضوع لجراحة بعد إصابته بقطع في وتر إكيليس.

صفقة القرن تشعل أجواء الزمالك

تشعل صفقة القرن أجواء نادي الزمالك بعد أنباء عن اقتراب الفريق الأبيض من ضم أشرف بن شرقي، مهاجم منتخب المغرب السابق، ولاعب الهلال السعودي.

وتتردد أنباء قوية عن رغبة الزمالك في ضم بن شرقي في الموسم الجديد، مقابل رحيل محمود علاء للهلال السعودي.

وغادر فريق الزمالك إلى قبرص اليوم، وبدأ معسكره التدريبي خلال فترة الإعداد الذي ستشهد 4 وديات، كما شهد الفريق الأبيض استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا.

الأهلي يبحث عن 3 صفقات سوبر

يبحث النادي الأهلي عن 3 صفقات سوبر؛ لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، ودخل بالفعل مفاوضات قوية لحسمها.

ويسعى الأهلي لضم أسامة جلال، مدافع المنتخب الأولمبي وفريق إنبي، وأيضًا رمضان صبحي صانع ألعاب المنتخب الأولمبي وفريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، بجانب حسام حسن مهاجم سموحة السكندري.

واقترب الأهلي من حسم الصفقات الثلاث بشكل نهائي في الانتقالات الصيفية تمهيدًا للموسم المقبل.