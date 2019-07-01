الكشف عن مدة غياب أحمد حسن ”كوكا“ إثر إصابته خلال مباراة مصر ضد أوغندا

سيغيب أحمد حسن ”كوكا“ عن مواجهة منتخب مصر في دورالـ 16 بكأس الأمم الأفريقية مطلع الأسبوع المقبل بعدما أثبت فحص بالأشعة أجري للاعب إصابته بكدمة قوية في الكاحل بعد التحام مع أحد لاعبي أوغندا، أمس الأحد.

وتعرض المهاجم كوكا للإصابة في ثالث مباريات مصر بدور المجموعات وذلك أمام أوغندا، وجرى استبداله في الدقيقة الـ 25 ليحل مروان محسن بديلًا له.

أثبتت الأشعة التي أجريت على أحمد حسن "كوكا" لاعب المنتخب الوطني بعد إصابته في مباراة أوغندا أن الإصابة عبارة عن كدمة قوية في الكاحل. وصرح د. محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني أن اللاعب يحتاج إلى فترة علاج من 5 إلى 7 أيام ، مضيفا أن برنامج العلاج بدأ تنفيذه من مساء أمس. — EFA.eg (@EFA) July 1, 2019

وقال محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، اليوم الاثنين، إن اللاعب يحتاج لفترة علاج ما بين خمسة إلى سبعة أيام مضيفًا أنه بدأ في تنفيذ البرنامج العلاجي عقب مباراة أمس.

وستلتقي مصر، التي تستضيف البطولة حتى الـ 19 من يوليو/ تموز، في دور الـ16 مع منافس لم يتحدد بعد عقب تصدرها المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متقدمة بفارق خمس نقاط عن أوغندا صاحبة المركز الثاني التي تأهلت لدور الستة عشر أيضًا رغم الخسارة أمام صاحبة الأرض.