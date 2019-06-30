تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد أوغندا في كأس الأمم الأفريقية

قال المكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر إن فريقه سيسعى لتحقيق الفوز على أوغندا لتأكيد صدارته للمجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم وتقديم مباراة كبيرة واصفا منتخب أوغندا بأنه ”مقاتل“.

وتلتقي مصر مع أوغندا اليوم الأحد في ختام مباريات المجموعة الأولى بالبطولة.

وتمتلك أوغندا أربع نقاط من مباراتين متراجعة بفارق نقطتين خلف مصر المتصدرة والتي ضمنت بلوغ دور 16 بعد الانتصار في أول مباراتين لها على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية.

وحصل الثلاثي محمد النني ومحمود علاء وعلي غزال على إنذارات خلال لقاء الكونغو الديمقراطية.

ووصف أجيري منتخب أوغندا بأنه ”مقاتل“ مضيفا ”سنواجه منتخبا منظما ومقاتلا على مدار 90 دقيقة ولذلك ستكون المباراة معه عنيفة. لاعبو أوغندا يجيدون الهجمات المرتدة“.

وحول خطته لمباراة اليوم وما إذا كان سيلجأ لتأمين دفاعاته أمام أوغندا، قال أجيري ”أحرزنا تسعة اهداف في آخر عشر مباريات، وإذا كانت أهدافنا قليلة في أمم افريقيا فهذا لا يعني وجود تغيير في الخطة أو الاتجاه للدفاع على حساب الهجوم. كل مباراة لها ظروفها طبقا للمنافس وقدراته.

”كرة القدم لعبة غريبة. قد تلعب مباراة جيدة وتسجل هدفا واحدا مثل مباراة زيمبابوي أو قد تلعب بمستوى أقل وتسجل هدفين“.

وأكد المدرب المكسيكي أن وجوده في كأس الأمم ”أمر رائع أضاف لخبراتي كما أن الجماهير التي تتابع البطولة جماهير رائعة“.

وبحسب قناة تايم سبورتس، من المتوقع ان يبدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي

أحمد المحمدي، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أيمن أشرف

نبيل عماد ”دونغا“، محمد النني

محمود تريزيجيه، عبدالله السعيد، محمد صلاح

أحمد حسن ”كوكا“