القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

يصطدم المنتخب المصري بنظيره الأوغندي، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة والحاسمة للدور الأول من منافسات المجموعة الأولى ضمن كأس أمم أفريقيا ”مصر 2019“.

موعد مباراة مصر ضد أوغندا

تنطلق مباراة مصر وأوغندا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

وتُذاع المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس 1 فضائيًّا، في حين ينقلها التلفزيون المصري على قناة ”تايم سبورت“ عبر التردد الأرضي، ويعلق عليها فهد العتيبي.

ويأتي تردد قناة تايم سبورت الفضائي على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500، بينما التردد الأرضي UHF 32.

وضمن الفراعنة التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزين في الجولتين الأوليين (على زيمبابوي 1-صفر والكونغو الديموقراطية 2-صفر)، ويبحثون عن الفوز الثالث ضد أوغندا.

ويتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد ست نقاط، أمام أوغندا (4) والكونغو الديمقراطية (نقطة) وزيمبابوي (دون رصيد)، ويسعى منتخب الفراعنة إلى تعزيز رقمه القياسي في ألقاب البطولة والتتويج فيها للمرة الثامنة.

المنتخبان تواجها 7 مرات في الفترة ما بين 2011 و2017، إذ حققت أوغندا فوزًا تاريخيًّا على مصر في تصفيات كأس العالم الماضية كاد يطيح بالحلم.

أوغندا كانت ندًّا عنيدًا لمصر في النسخة الماضية -أيضًا- من أمم أفريقيا؛ يوم أن سجّل عبد الله السعيد في الوقت القاتل خاطفًا 3 نقاط ثمينة للفراعنة.

مصر لم تخسر على أرضها بكأس الأمم الأفريقية في 12 مباراة ماضية، إذ يرجع سقوطها الأخير إلى الهزيمة المفاجئة أمام السنغال بافتتاح 1986.