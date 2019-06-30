كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ستاد القاهرة الدولي؛ لمتابعة لقاء مصر وأوغندا في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وضمن منتخب مصر التأهل عن طريق الفوز في لقائي زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، ليبقى الاختبار الأخير في المجموعة أمام أوغندا بحثًا عن حسم الصدارة.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 21:00 مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و2 ماكس بجانب تايم سبورتس البث الأرضي.

ترتيب المنتخبين وتاريخ المواجهات

يحتل منتخب مصر الصدارة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية.

ويحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحتاج منتخب مصر لنقطة وحيدة من أجل التأهل رسميًا متصدرًا للترتيب، بعدما ضمن الظهور في دور الستة عشر.

وتقابل المنتخبان من قبل في أمم أفريقيا 1962 وفازت مصر بنتيجة 2-1 كما فازت بنفس النتيجة في نسخة 1974 وأيضًا بنفس النتيجة في نسخة 1976، وفازت مصر بنتيجة 1-0 في نسخة 2017.

وفي تصفيات كأس العالم 2018 فازت مصر 1-0 وحقق منتخب أوغندا فوزه الوحيد بنفس النتيجة.

منتخب مصر يتحدى الأزمات

يتحدى منتخب مصر الأزمات في مباراة أوغندا، بعد أن شهدت الأيام الماضية إصابة محمود عبدالرحيم جنش بقطع في وتر إكيليس بجانب استبعاد عمرو وردة لأسباب أخلاقية ثم العفو عنه وتخفيض العقوبة حتى نهاية الدور الأول للكاف.

وأكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، ضرورة تحقيق الفوز على أوغندا لحسم الصدارة وأيضًا توجيه رسالة ثقة للجماهير.

ويغيب عن منتخب مصر وردة وجنش بينما تحيط الشكوك بمشاركة محمود علاء ومحمد النني للحصول على إنذار والخوف من الإيقاف.

ويعتمد أجيري على الأرجح على تشكيلة تضم الحارس محمد الشناوي وأمامه الرباعي باهر المحمدي وأحمد حجازي وأحمد المحمدي وأيمن أشرف للدفاع، ونبيل عماد دونجا وطارق حامد وعبدالله السعيد للوسط، وأحمد حسن كوكا ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه للهجوم.

أوغندا وتنظيم ديسابر

يعتمد المنتخب الأوغندي على التنظيم التكتيكي بقيادة المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر الذي قدم طفرة فنية في أداء الأوناش خلال البطولة.

ويراهن ديسابر على قدرات حارسه المخضرم دينيس أونيانجو بجانب ثلاثي الهجوم فاروق ميا وإيمانويل أوكوي وباتريك كادو، بينما يقود خط الوسط حسن واساوا ولومالا آبدو وميشيل أزيرا ويقود الدفاع خالد أوشو وموكيبي وبيفيس موجابي وجودفري والوسيمبي.

وقال فاروق جعفر مدرب منتخب مصر الأسبق لـ ”إرم نيوز“، إن المنتخب المصري يسعى لتحقيق نتيجة طيبة وتوجيه رسالة ثقة للجماهير، موضحًا أن الفراعنة لديهم اختبار مهم لحسم بعض الأمور الفنية وتجربة بعض اللاعبين ومحاولة تصحيح بعض الأخطاء.

وأوضح أن المنتخب المصري عليه منح الفرصة لبعض الوجوه خاصة أن الفريق لديه القدرات الهجومية المميزة المتمثلة في محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، ولكن أزمة رأس الحربة ما زالت واضحة.