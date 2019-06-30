سيدورف لـ“إرم نيوز“: كنت أتمنى مهاجمًا مثل إيتو.. وإذا كان ضروريًا أن يفوز منتخب على هولندا فأحب أن يكون الكاميرون

أكد الهولندي كلارنس سيدورف، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، أنه سعيد بالتواجد في بطولة كبرى مثل كأس الأمم الأفريقية موضحًا أنه يحلم بحمل هذه الكأس مع الأسود بنهاية النسخة الحالية.

وحققت الكاميرون تحت قيادة سيدورف الفوز في أول مبارياتها بكأس الأمم الأفريقية على غينيا بيساو بهدفين دون رد، في افتتاح مباريات المجموعة السادسة، ثم تعادلت مع غانا في الجولة الثانية ما ضمن لها صدارة المجموعة.

وقال سيدورف في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إنه من المبكر الحديث عن هوية بطل أمم أفريقيا موضحًا أن المنتخب الكاميروني يملك الحظوظ الكاملة للمنافسة على اللقب.

وأشار المدير الفني السابق لنادي ميلان الإيطالي، ردًا على سؤال حول ندرة المواهب حاليًا بالقارة السمراء، إلى أن قارة أفريقيا مليئة بالمواهب ومن الصعب تحديد لاعب واحد من بين كل هؤلاء النجوم ليكون الأفضل إلا أنه أكد أن الفوز بلقب أمم أفريقيا سيحدد بشكل كبير من هو الأفضل في القارة سواء محمد صلاح أو رياض محرز أو ساديو ماني أو إيريك موتينج أو أليكس إيوبي.

وأوضح أن المنتخب الكاميروني يملك مهاجمين مميزين ولكن بالطبع كان يتمنى وجود لاعب بقيمة صامويل إيتو الذي ارتدى قميص برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وكان هدافًا رائعًا.

وعن المنتخب الذي يستطيع الفوز على منتخب بلاده هولندا، أجاب سيدورف:“ منتخب هولندا يتطور ، لا أتمنى أن يهزمه أحد وإذا كان الأمر ضروريًا فأتمنى أن يفوز عليه منتخب الكاميرون الذي أدربه“.

وأشاد المدرب الهولندي في تصريحات لإرم نيوز.

من جانبه ، قال الهولندي باتريك كلويفرت المدرب المساعد لمنتخب الكاميرون إن عدم الخسارة أمام غانا يعد نتيجة طيبة ستساعد الفريق في مشواره القادم بالبطولة.

وأوضح كلويفرت لـ“إرم نيوز“ أن المنتخب الكاميروني يملك الحظوظ الكاملة في البطولة الأفريقية ويسعى للفوز باللقب مؤكدًا أن مشوار البطولة مازال طويلًا ولا يوجد أي مجال لتوقع البطل فالمنافسة صعبة.

وأشار إلى أن المنتخب الكاميروني يقدم أداءً تكتيكيًا مميزًا ويعتمد على السيطرة في وسط الملعب مع الاختراق من العمق وهو ما يساعد على صناعة فرص مميزة على المرمى الغاني.