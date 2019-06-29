ماذا قال مدربا الكاميرون وغانا إثر التعادل سلبيًا في كأس الأمم الأفريقية؟

أعرب الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، عن رضاه بالتعادل السلبي مع غانا في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة قي مصر.

وفي مؤتمر صحفي يوم السبت، قال سيدورف: ”لعبنا بتنافس كبير أمام غانا، وظهرنا بشكل جيد أمام فريق كبير صنع العديد من الفرص لكننا تصدينا لها ببراعة“.

وأضاف: ”التعادل نتيجة عادلة بعد الأداء الذي ظهر عليه الفريقان، وأشكر لاعبي فريقي على الأداء الذي ظهروا عليه“.

وأوضح: ”استحوذنا على المباراة بشكل جيد، لكن كان يجب أن نحترم جودة الفريق الآخر وأنا راضٍ بنتيجة التعادل“.

وأشاد سيدورف، في نهاية تصريحاته بالمستوى التحكيمي الذي أدار اللقاء، قائلًا: ”الحكم كان رائعًا ولن أتذرع بقراراته“.

ويتصدر المنتخب الكاميروني الترتيب برصيد 4 نقاط، وبات على أعتاب خطوات من التأهل إلى ثمن النهائي.

غانا

بينما يرى كويسي أبياه المدير الفني للمنتخب الغاني، أن فريقه كان يستحق الانتصار على الكاميرون.

وفي مؤتمر صحفي يوم السبت، قال أبياه: ”كرة القدم الحديثة لا تتمحور حول الفرص، صنعنا العديد من الفرص لكننا فشلنا في ترجمتها إلى أهداف“.

وأضاف: ”التعادل غير عادل بعد أن صنعنا العديد من الفرص، لكن في النهاية النتيجة السلبية حسمت اللقاء“.

وحول استبعاد أسامواه جيان من التشكيل الذي خاض اللقاء قال: ”كل مدرب له أفكاره وأعتقد أنني كنت على صواب بهذا التشكيل“.