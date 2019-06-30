مرتضى منصور يحذر ”كهربا“.. ويتوعد مدرب منتخب مصر بسبب إصابة جنش

نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لأعضاء القلعة البيضاء ما تردد عن اقتراب رحيل محمود عبدالمنعم ”كهربا“ عن النادي للانتقال إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحرص مرتضى على الحديث في الإذاعة الداخلية للنادي، مساء السبت، مؤكدًا أن عقد كهربا ممتد مع الزمالك لمدة 3 مواسم مقبلة، ولا يمكنه الرحيل عن القلعة البيضاء سواء للأهلي أو لغيره من الأندية دون موافقة الزمالك.

وأضاف مرتضى: ”عقد كهربا كان 5 مواسم مع الزمالك، ويتبقى له 3 مواسم بعد مرور موسمين فقط، والأهلي لن يستطيع خطفه من مرتضى منصور، للرد على قيامي بالحصول على توقيع عبد الله السعيد من قبل“.

وأوضح منصور، أنه سبق وضم لاعبين كان الأهلي يفاوضهم مثل: عمرو زكى، وأحمد الكاس وغيرهما من اللاعبين الكبار.

وحذر منصور كهربا من اللعب بالنار، مشددًا على أن عقد اللاعب مع الزمالك موثق وصحيح ولن يجرؤ أحد على خطفه.

وتحدث رئيس النادي الأبيض عن إصابة محمود جنش، قائلًا: ”هاني رمزي، مدرب منتخب مصر، وأحمد ناجي، مدرب الحراس، بيخلصوا على لاعبي الزمالك في صفوف المنتخب وأولهم جنش بعدما تعرض لإصابة قوية“.

واختتم: ”أحمد ناجي حرص على زيادة الأحمال على الحارس جنش بالرغم من أنه لا يشارك أساسيًّا، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه التدريبات قوية لمحمد الشناوي، ورحمة أمي ما هسكت“.