3 حراس على رادار نادي الزمالك لتعويض غياب جنش للإصابة

في تحرك سريع وضعت إدارة نادي الزمالك ثلاثة حراس مرمى من أجل التعاقد مع واحد منهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب الإصابة التي لحقت بحارسه الأساسي محمود جنش أثناء تدريبات منتخب مصر، والتي سيغيب على إثرها اللاعب لفترة تصل إلى ستة أشهر.

يأتي ذلك في ظل ارتباط الفريق الأبيض بعدد من البطولات الهامة وعلى رأسها الدوري العام وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الإفريقي، بخلاف مشاركة الفريق في دوري أبطال إفريقيا والذي سينطلق في شهر أغسطس المقبل.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك لـ ”إرم نيوز ”، أن الإدارة وضعت ثلاثة أسماء، وهم: محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي ثم عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي ثم محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، للاختيار بينهم، حيث وضعت الأولوية لمحمد عواد.

وأضاف المصدر، أن الحارس لن يمانع في الانتقال للقلعة البيضاء بعدما توفرت له فرصة المشاركة في التشكيل الأساسي بعد إصابة الحارس الأساسي محمود جنش، بجانب العلاقة الطيبة التي تربط بين مسؤولي الزمالك والإسماعيلي، وسيقدم الزمالك خلال الساعات القادمة عرضًا رسميًا من أجل ضم الثنائي باهر المحمدي ومحمد عواد، سيتضمن انتقال محمود دونغا إلى صفوف الإسماعيلي بصفة نهائية، بجانب إعارة لاعبين من نادي الزمالك بخلاف ما سيدفعه الزمالك.

وتابع أنه في حالة تعثر المفاوضات مع إدارة الدراويش، فسيكون الخيار الثاني هو عامر عامر بناء على توصيات أيمن طاهر، والذي يميل إلى التعاقد مع عامر ليصبح محمد أبوجبل خيارًا أخيرًا في حالة إذا ما فشل الزمالك في ضم عواد أو عامر.