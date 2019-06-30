مصر ضد أوغندا ومدغشقر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32 في مصر بإقامة مباريات المجموعتين الأولى والثانية.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 يونيو /حزيران، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

كأس الأمم الأفريقية:

مدغشقر VS نيجيريا، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

بوروندي VS غينيا، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS HD 2 FR و beIN SPORTS MAX 2 HD AR.

مصر VS أوغندا، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

زيمبابوي VS الكونغو الديمقراطية، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS HD 3 FR و beIN SPORTS MAX 2 HD AR.

الكأس الذهبية:

جامايكا VS بنما، الساعة 00:30 بتوقيت مكة المكرمة، 23:30 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV1.

الكأس الذهبية: (الاثنين الأول من يوليو)

الولايات المتحدة VS كوراساو، الساعة 03:00 بتوقيت مكة المكرمة، 02:00 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV1.