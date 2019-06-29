أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: توريس يحتفل بذكرى هدف اليورو.. ومبابي يوجّه رسالة إلى منتخب فرنسا للسيدات

يُطلق نجوم الرياضة حول العالم من آنٍ إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

توريس يحتفل بذكرى هدف اليورو

نشر فرناندو توريس، لاعب منتخب إسبانيا السابق، فيديو على صفحته الشخصية لهدف فوز منتخب بلاده بلقب يورو 2008 بعد التغلب على فرنسا في المباراة النهائية، والذي يوافق تاريخه نفس تاريخ اليوم، وقال:“لقد مرت 11 سنة، أتذكرها كما لو كانت أمس“.

ماريو ماندزوكيتش: كل صيف أجد سببًا لحب بلادي

نشر ماريو ماندزوكيتش، لاعب المنتخب الكرواتي، صورة له عبر صفحته الشخصية، وهو في إحدى الجزر، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“كل صيف أجد سببًا آخر لأحب بلدي الجميل“.

نجوم البايرن في رحلة بحرية

نشرت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ الألماني، صورة لنجوم الفريق أثناء قضاء عطلتهم الصيفية خلال إحدى الرحلات البحرية، قبل الانضمام إلى صفوف الفريق البافاري استعدادًا للموسم الجديد.

خوان فويث يحتفل بتأهل الأرجنتين

احتفل المدافع الأرجنتيني، خوان فويث، بفوز منتخب بلاده على منتخب فنزويلا بهدفين دون ردٍ، في دور الثمانية لكأس كوبا أمريكا، حيث نشر اللاعب صورًا لاحتفاله مع زملائه بالتأهل إلى نصف النهائي، وعلّق قائلًا:“تحيا الأرجنتين“.

فيكتور وانياما

نشر اللاعب الكيني، فيكتور وانياما، لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية في فندق إقامة المنتخب الكيني، والذي يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكان اللاعب قد أقام حفل عشاء لزملائه عقب الفوز على تنزانيا.

مبابي لمنتخب السيدات:“خسرتن الكأس وكسبتن قلوبنا“

حرص الفرنسي كليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، على توجيه رسالة إلى منتخب فرنسا للسيدات، والذي خرج من منافسات كأس العالم على يد المنتخب الأمريكي، وقال مبابي عبر صفحته:“نهاية مغامرة ربما تكن قد خسرتن الكأس، لكن بالتأكيد ربحتن قلوب الفرنسيين“.

بيساكا:“لا أستطيع الانتظار“

نشر بيساكا لاعب كريستال بالاس، والمنضم حديثًا إلى صفوف مانشيستر يونايتد الإنجليزي، صورة له بقميص ناديه الجديد، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“لا يمكنني الانتظار لكي أبدأ“.

باريس سان جيرمان يستعد لتكريم نجوم كوبا أمريكا

نشرت الصفحة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة لنجمي الفريق ليو باريديس وكافاني، واللذين يشاركان مع منتخبي بلاديهما الأرجنتين وأورغواي، ضمن فعاليات كوبا أمريكا، وقالت الصفحة إن هناك احتفالًا ينتظر هذا الثنائي.

محمد صلاح يستعد لأوغندا على طريقته

نشر محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، عبر صفحته الشخصية فيديو له في الجيم، استعدادًا للقاء الذي سيجمع بين منتخب مصر وأوغندا غدًا، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

نجوم المنتخب المصري يدعمون جنش

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم صورة جماعية لنجوم المنتخب المصري، برفقة زميلهم محمود جنش، والذي أصيب أمس بقطع في وتر إكيلس، وجاءت الصورة كدعم لزميلهم محمود عبدالرحيم ”جنش“.