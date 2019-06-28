أبرز تغريدات تويتر الرياضية: يورينتي سعيد بالانضمام للآتلتي .. ونيمار يقدم دعاية لكأس العالم للسيدات (صور)

يُطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

تياغو سيلفا وحش يقود البرازيل

نشر اللاعب البرازيلي تياغو سيلفا ما كتبته الصفحة الرسمية لناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي قالت إن هناك وحشًا يقود البرازيل، وكان منتخب السامبا قد حقق فوزًا أمس على منتخب باراجواي بضربات الترجيح في كوبا أمريكا.

جورجينيو فينالدوم يحتفل بتألق باكير

فيما حرص جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على تهنئة زميله الحارس باكير والذي كان له دور كبير بتأهل بلاده إلى الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا.

ماتس هوملز يختار رقم 15

أعلن اللاعب الألماني ماتس هوملز عن انتهاء إجراءات انضمامه إلى نادي بروسيا دورتموند، ووضع اللاعب صورة له بقميص ناديه الجديد، وعلّق قائلًا:“مرة أخرى باللونين الأسود والأصفر ورقم 15″.

ماركوس يورينتي: لدي طموحات جديدة مع أتلتيكو مدريد

أعلن ماركوس يوينتي عن سعادته بالانضمام إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث قال اللاعب:“أنا مثل طفل بألوان جديدة، مسرور للانضمام إلى فريق كبير مع تطلعات كبيرة وطموح كبير“.

نونو غوميز يحتفل بهدفه في مرمى فرنسا

نشر نونو غوميز نجم المنتخب البرتغالي السابق فيديو لهدفه في مرمى منتخب فرنسا في بطولة يورو أوروبا العام 2000 والذي يوافق اليوم ذكرى هدفه في مرمى منتخب الديوك.

كاسياس .. الرجل الحديدي

فيما نشر إيكر كاسياس حارس مرمى نادي ريال مدريد السابق صورة على صفحته الشخصية لتمثال حديدي على أحد الشواطئ، وعلّق أعلى الصورة قائلًا: ”أنا هنا، على الشاطئ“.

نيمار يقدم دعاية جديدة لكأس العالم للسيدات

فيما نشر النجم نيمار داسيلفا صورة له عبر صفحته الشخصية مكتوبًا فوقها:“حظ سعيد لأقوى لاعبي كرة القدم في العالم وأسرعهم وأكثرهم مهارة“ وجاءت الكلمات كدعاية جديدة لكأس العالم للسيدات المقامة حاليًا في دولة فرنسا.

مانشستر سيتي يحتفل بعيد ميلاد كيفين دي بروين

فيما حرصت الصفحة الشخصية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على تقديم التهنئة للاعب الفريق ”كيفين دي بورين“ والذي يوافق اليوم عيد ميلاده، حيث نشرت الصفحة صورة للاعب مكتوبًا عليها:“كل عام وأنت بخير“.

حجازي جاهز رغم واقي الوجه

نشر أحمد حجازي مدافع نادي ويست بورميتش الإنجليزي والمنتخب الوطني صورًا له عبر صفحته الشخصية وهو يرتدي واقي الوجه بعدما تعرض لكسر في الأنف كإشارة إلى جاهزيته في جميع الأحوال.

اجتماع وزير الرياضة المصري بلاعبي المنتخب

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا جديدًا تضمن زيارة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاعبي الفريق لتقديم الدعم والمساندة وتوجيه رسالة عن اهتمام الدولة بتلك البطولة.