النادي الأهلي المصري يكشف موقفه من ضم أسامواه جيان.. ويضغط لإضافة أجنبي خامس

كشف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، موقفه من التعاقد مع الغاني أسامواه جيان مهاجم منتخب غانا، خلال فترة الانتقالات الصيفية، عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

وكان جيان قد أعلن انتهاء تعاقده مع ناديه قيسري سبور التركي وبات لاعبًا حرًا يستطيع الانتقال لأي نادٍ في صفقة مجانية، ورحب بالانتقال للأهلي أو الزمالك في حالة الحصول على راتب مناسب.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”جيان لاعب كبير ومن أهم المهاجمين في القارة الأفريقية، وضمه لصفوف الفريق إضافة فنية قوية، والأمر في يد الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي ولجنة التخطيط“.

. هوأضاف المصدر: ”من الممكن أن يدخل النادي في مفاوضات لضم اللاعب إذا وافق لاسارتي على التعاقد معه، طالما الصفقة ستكون مجانًا ولن يتحمل النادي سوى الراتب السنوي للاعب“.

وتابع: ”لكن قد يتم التراجع عن ضم اللاعب إذا بالغ في المطالب المالية والشروط التي سيطلبها للانضمام للفريق، حتى لا تحدث فتنه كما حدث عند التعاقد مع صلاح محسن من إنبي وتسببت الصفقة في أزمة رحيل عبدالله السعيد، كما أن عمر اللاعب قد يقف حائلًا في وجه الصفقة، خاصة أن هناك اتجاه قوي لضم مهاجم أفريقي في عمر صغير يقدم إضافة للفريق لعدة سنوات“.

ومن جانب آخر، يضغط النادي الأهلي حاليًا من أجل الحصول على قرار رسمي من اتحاد الكرة المصري، بإضافة لاعب أجنبي جديد لقائمة الفريق المشاركة في المسابقات المحلية الموسم المقبل على أن يكون من شمال أفريقيا فقط، من أجل التعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع فريق الرجاء.

ويسعي الأهلي للتخلص من المغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية، ما يسمح للنادي بالتعاقد مع صفقتين واحدة من شمال أفريقيا والأخرى رأس حربة أجنبي سواء من أفريقيا أو من أمريكا الجنوبية بناء على رغبة المدير الفني للفريق.