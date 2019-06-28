النادي الأهلي المصري يضع شرطًا لاحتراف أحمد فتحي

وافق مسؤولو الكرة في النادي الأهلي المصري، على رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق للاحتراف الخارجي في الفترة المقبلة، في ظل تلقي اللاعب تأكيدات من وكيل أعماله بوجود عروض احتراف عربية له، للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد مصدر في القلعة الحمراء بتصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“ أن لجنة التخطيط ترى أن مستقبل الجبهة اليمنى في الأهلي لمحمد هاني لاعب الفريق ووجود بدائل جيدة أيضًا مثل كريم نيدفيد.

وأضاف أن الأهلي يشترط وصول عرض مناسب لفتحي للموافقة على احترافه.

وكان اللاعب قد تلقى بعض العروض الشفهية من أندية خليجية وسعى الظهير الأيمن لمعرفة قرار النادي في حال وصول عرض رسمي في الأيام القليلة المقبلة.

وعلى صعيد آخر استقر الأهلي على مبارياته الودية خلال معسكر إسبانيا، وستكون الأولى أمام بونتي توسينوس، أما اللقاء الثاني سيكون أمام نيوبورت الإنجليزي، والختام أمام سويندون تاون الإنجليزي.

وحدد الجهاز الفني مواعيد المباريات الثلاثة، وستكون أيام 7 و11 و15 يوليو المقبل.

وفي الوقت نفسه وضع الجهاز الفني برنامجًا بدنيًا خاصًا لثلاثي الفريق علي معلول وصلاح محسن وناصر ماهر المقرر انتظامهما قريبًا في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان الجهاز الفني قد منح الثلاثي راحة سلبية إضافية من التدريبات، على أن ينتظم الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن في تدريبات الفريق غدًا السبت، بينما ينتظم علي معلول في التدريبات خلال الـ48 ساعة المقبلة.