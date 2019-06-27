مصدر في النادي الأهلي المصري يعترف بمفاوضات كهربا ويكشف طريقة التعاقد معه

كشف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، موقفه من الأنباء التي ترددت عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب وسط منافسه الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الإعلامي محمد الليثي قد أعلن أن الأهلي سيضم كهربا خلال الفترة المقبلة، استغلالًا لعدم ثوثيق عقد اللاعب مع الزمالك بشكل قانوني في اتحاد الكرة.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: ”بالفعل توجد مفاوضات بين الأهلي وكهربا، وعقد اللاعب جلسة خلال الساعات الماضية مع عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في القلعة الحمراء“.

وأضاف المصدر: ”الأهلي يقف وراء عدم انضمام اللاعب لتدريبات الزمالك حتى الآن، رغم انتهاء الإجازة التي حصل عليها لاعبو الفريق بسبب توقف بطولة الدوري العام“.

وتابع: ”الأهلي أرسل صورة من عقد اللاعب مع الزمالك، لبعض القانونيين العاملين في الفيفا، من أجل حسم مدى قانونية عقد اللاعب مع ناديه، وهل يحق له الانتقال لأي ناد مجانًا في نهاية الموسم الحالي؟“.

وأردف المصدر: ”محمود الخطيب طلب من عدلي القيعي، عدم إتمام التعاقد مع اللاعب إلا بعد التأكد من قانونية الأمر، حتى لا يجد النادي نفسه في موقف محرج أمام الجماهير في حالة نجاح الزمالك في إفساد الصفقة“.

وأكمل: ”كهربا أكد لمسؤولي الأهلي أن تعاقده مع الزمالك غير قانوني، لأن النسخة التي وقع عليها قديمة وغير معترف بها في الفيفا، كما أنه لم يوقع علي أي نسخ جديدة ولم يوثق العقد في اتحاد الكرة“.

يذكر أن نادي الزمالك أعلن أنه يمنح الإذن لمحمود كهربا لاعب الفريق بمد إجازته في مارينا، رغم أن كل يوم غياب عن التدريبات يساوي عقوبة تصل لـ100 ألف جنيه.