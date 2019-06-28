موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك: إصابة جنش تشعل الصراع على عواد.. والأحمر يرفض عودة وردة

شهد اليوم الجمعة 28 يونيو 2019 العديد من الأحداث المهمة في الكرة المصرية على رأسها إصابة محمود عبد الرحيم ”جنش“ حارس المرمى بجانب العفو عن عمرو وردة صانع ألعاب فريق باوك اليوناني.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة 28 يونيو 2019:

إصابة جنش تصدم المنتخب

تعرض محمود جنش حارس مرمى منتخب مصر لإصابة قوية بقطع في وتر إكيليس خلال مران اليوم الجمعة بعد سقوطه أثناء المران لإبعاد الكرة.

أصبح جنش خارج حسابات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ، وسيغيب على أقل تقدير لمدة 6 شهور.

وأكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر ل“إرم نيوز“ أن لوائح أمم أفريقيا لا تسمح باستبدال أي لاعب مصاب بعد انطلاق البطولة موضحاً أنه واثق في قدرة منتخب مصر على استكمال البطولة بدون أزمات فنية.

وأوضح لهيطة أن منتخب مصر سينسق مع الجهاز الطبي للزمالك لعلاج جنش خارج مصر وإجراء الجراحة مؤكداً أن المنتخب سيتحمل نفقات علاج الحارس.

الزمالك يتحرك نحو عواد

أدت إصابة جنش لأزمة لدى الزمالك الذي يعتمد على الحارس المتألق في الموسم الحالي.

وبدأ مسؤولو الزمالك توجيه أنظارهم نحو التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي في الموسم الجديد في ظل إصابة جنش التي تبعده عن الملاعب حتى شهر مارس المقبل وفقاً للتقديرات الطبية.

من المنتظر أن يكون عواد محوراً لصراع شرس في انتقالات الصيف القادمة في ظل رغبة ناديي الأهلي وبيراميدز في ضم اللاعب أيضاً خلال الموسم المقبل.

الأحمر يرفض عودة وردة

تراجع النادي الأهلي عن فكرة التفاوض مع عمرو وردة صانع ألعاب باوك اليوناني وضمه في الموسم الجديد.

وأبدى الأهلي تراجعه عن التفاوض مع وردة بعد الأزمات القوية التي فجرها اللاعب والفضيحة الأخلاقية التي نشبت مؤخراً بسبب الفيديو الفاضح المنتشر له.

سقطة جديدة لاتحاد الكرة

شهدت الساعات الماضية سقطة جديدة لاتحاد الكرة بعد نقل تصريحات مفبركة لبعض لاعبي منتخب مصر عن أزمة عمرو وردة بعد رفع الإيقاف عنه وتخفيض عقوبته إلى نهاية الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً نفى خلاله التصريحات المنسوبة لصلاح وزملاءه ونشرها الموقع الرسمي للاتحاد.

فتحي على أعتاب مغادرة الأهلي

أًصبح أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي على أعتاب مغادرة الفريق الأحمر في الموسم المقبل بعد أن طالب بالرحيل عقب تلقيه عرض خليجي.

ويدرس الأهلي بقوة الموافقة على رحيل فتحي خاصة أن الموسم المقبل الأخير في عقده مع تقدم عمره ووصوله إلى 35 عاماً.