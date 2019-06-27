الاتحاد القطري لكرة القدم يتهم مرتضى منصور بالعنصرية.. ويتخذ ضده إجراءات قانونية

أصدر اتحاد الكرة القطري لكرة القدم بيانًا رسميًا ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتهمه خلاله بالعنصرية بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا، مؤكدًا قيامه بالتحرك قضائيًا ضده.

وكان مرتضى منصور قد حل ضيفًا على الإعلامي المصري أحمد موسى ببرنامجه ”على مسؤوليتي“ الذي يذاع على فضائية ”صدى البلد“، وتحدث عن العديد من الملفات السياسية ومن بينها الملف القطري والتركي.

وقال مرتضى منصور خلال اللقاء إن منتخب قطر ”منتخب مخنثين.. وليس مجنسين“.

وقال الاتحاد القطري في بيانه :“بالإشارة إلى التصريحات التي أدلى بها رئيس نادي كرة القدم المصري، نادي الزمالك الرياضي، مرتضى منصور، خلال البرنامج التلفزيوني ”على مسؤوليتي“ الذي تم بثه في 23 يونيو 2019 على قناة ”صدى البلد“، يود الاتحاد القطري لكرة القدم أن يعلق على النحو التالي:

لقد أدلى السيد منصور بتصريحات علنية ذات طابع هجومي تهدف إلى التمييز والتشهير، ولا شك في أنها أيضًا ذات طابع عنصري خطير، كما يبدو أن هذه التصريحات كانت تقصد إهانة الاتحاد القطري لكرة القدم ومنتخباته الوطنية ولاعبيه، وكذلك تشويه سمعة دولة قطر وقيادتها الرشيدة“.

وواصل الاتحاد القطري في بيانه :“إن الاتحاد القطري لكرة القدم يرى أنه في سياق الرياضة، وخاصة لعبة كرة القدم، لا يوجد مجال للتمييز أو التشهير أو العنصرية، حيث يجب أن تجمع كرة القدم بين الناس ولا تفرقهم. إن الاتحاد القطري لكرة القدم يرفض أي نوع من أنواع التمييز والتشهير والعنصرية، مهما كانت الأسباب“.

”إن الاتحاد القطري لكرة القدم يدرك واجبه ومسؤوليته نحو مكافحة العنصرية والتمييز، ويعمل ويساهم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكذلك اتحادات كرة القدم القارية الأخرى لمحاربة التمييز والعنصرية، التي لا تزال تؤثر جديًا بشكل مؤسف على كرة القدم. وهذه العنصرية التي يحاربها الاتحاد القطري لكرة القدم قد تجلت في أوضح صورها في السلوك العدواني والمشين الذي بدر من منصور في تصريحاته“.

”كما أن الاتحاد القطري لكرة القدم لا يتسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال التمييز أو العنصرية التي تعد من السلوكيات التي تتعارض مع الروح الرياضية وتتنافى مع المبادئ والقيم المتعارف عليها عالميًا“.

وأتم الاتحاد القطري بيانه: ”الاتحاد القطري لكرة القدم لا يقبل أي هجوم أو تعدٍ على منتخباته الوطنية أو لاعبيه، ومن ثم فقد قام الاتحاد بالفعل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام الهيئات القضائية المختصة لحماية كامل حقوقه. علاوة على ذلك، فقد أعرب لاعبو المنتخب القطري عن رغبتهم في اللجوء إلى القضاء فيما يتعلق بهذه المسألة“.