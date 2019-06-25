مرتضى منصور يعلن اقتراب نادي الزمالك من ”صفقة قرن“ جديدة

أقترب نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، من إنهاء صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، تنضم لصفوف الفريق في بداية الموسم المقبل.

وقال مرتصى في تصريحات تلفزيونية: ”الزمالك اقترب من إنهاء صفقة القرن، وستكون مفاجأة للجميع، والفضل فيها يرجع إلي أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي وشقيقه أحمد“.

الزمالك وصف توقيعه عقدًا مع عبدالله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز حاليًّا ـ قبل عام ونصف العام ـ بصفقة القرن.

وأَضاف مرتضى: ”هناك مؤامرة من أجل إفساد بطولة أفريقيا، خاصة بعد النجاح المبهر لحفل الافتتاح، مثل موضوع الهتاف لأبوتريكة، الذي يتم بناء على مخطط من قناة ”بي إن سبورت القطرية“ وكذلك مهندس الصوت المسؤول عن إذاعة كلمة الرئيس السيسي في حفل الافتتاح، الكل يعلم أن أبوتريكة يجيد الثمثيل مثلما كان يفعل عندما كان يحصل على ركلات جزاء غير مستحقة، يرغب في أن يستعطف الجمهور، هل خرج يومًا ليقدم واجب العزاء في شهداء الجيش والشرطة؟“.

وتابع مرتضى: ”البطولة ستنجح رغم أنف المؤامرات، والرئيس طالب بأن تعود الجماهير للمدرجات بشكل كامل بداية من الموسم المقبل بعد نجاح تجربة بطولة أفريقيا“.