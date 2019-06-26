أحمد المحمدي يدعم عمرو وردة.. ومحمد صلاح يسجل أول أهدافه في أمم أفريقيا 2019 (شاهد)

دعم أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر وظهير أيمن أستون فيلا الإنجليزي، زميله عمرو وردة، لاعب المنتخب المستبعد من قائمة الفراعنة، لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بقرار تأديبي.

وسجل المحمدي هدفًا في مرمى الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 25 من عمر لقاء الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

واحتفل المحمدي بهدفه متجهًا للجماهير وأشار برقم 2 بيديه لدعم عمرو وردة صاحب قميص 22 بعد استبعاده بداعي ظهور فيديو فاضح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، سجل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أول أهدافه في أمم أفريقيا 2019، بعد تسديدة رائعة في الشباك الكونغولية.

وأحرز صلاح هدفه رقم 40 مع منتخب مصر، بعد أن هز شباك الكونغو الديمقراطية.