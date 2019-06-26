أهداف مباراة مصر والكونغو.. 2/0 للفراعنة (فيديو)

تقدم أحمد المحمدي لاعب المنتخب المصري بهدف لصالح الفراعنة في شباك الكونغو، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

واستغل المحمدي خطأ دفاع الفريق الكونغولي وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 35.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني للمنتخب المصري قبل نهاية الشوط الأول من تسديدة رائعة في الزاوية اليسرى لحارس الكونغو، بعد استلامه لبينية حريرية من تريزيغيه.

ويملك منتخب مصر 3 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد في افتتاح البطولة، بينما تلقى منتخب الكونغو الديمقراطية هزيمة أمام أوغندا بهدفين نظيفين.

سبق أن تقابل المنتخبان في عدة مواجهات من قبل ففي نسخة أمم أفريقيا 1970 فاز منتخب مصر بهدف نظيف، ثم خسر الفراعنة في لقاء نصف نهائي نسخة 1974 ثم تقابلا في تصفيات أمم أفريقيا 1990 وفازت مصر بنتيجة 2-0 وتعادلا دون رد.

وفاز منتخب مصر على الكونغو بنتيجة 4-1 في أمم أفريقيا 2006 ، وفي تصفيات مونديال 2010 فازت مصر بنتيجة 2-1، وبهدف دون رد وهو آخر لقاء رسمي منذ 11 عامًا كاملة.

وتقابل الفريقان وديًا بعد ذلك مرتين، وكانت المواجهة الأخيرة العام 2012 في قطر وانتهت بالتعادل بدون أهداف.