محمد صلاح يقود منتخب مصر إلى دور الـ16 لكأس ال4أمم الأفريقية بالفوز على الكونغو (فيديو)

أحرز محمد صلاح هدفًا وصنع آخر ليقود مصر للفوز 2-صفر على الكونغو الديمقراطية والتأهل إلى دور الستة عشر في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في استاد القاهرة اليوم الأربعاء.

وجاء الهدف الأول عن طريق أحمد المحمدي قائد مصر في الدقيقة 25 بعد عمل رائع من صلاح الذي أضاف الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بعد مجهود فردي رائع من زميله محمود حسن (تريزيغيه).

وأصبح رصيد مصر ست نقاط من أول جولتين لتتصدر المجموعة الأولى بفارق نقطتين عن أوغندا، التي تعادلت 1-1 مع زيمبابوي في وقت سابق اليوم، وتصبح ثاني المتأهلين إلى دور الستة عشر بعد أن ضمنت نيجيريا الصعود اليوم أيضًا.

وستلعب مصر في ختام منافسات المجموعة مع أوغندا يوم الأحد بينما تلتقي الكونغو الديمقراطية مع زيمبابوي في التوقيت ذاته.

وبدأت مصر، التي استبعدت عمرو وردة من تشكيلة البطولة لأسباب انضباطية قبل ساعات من انطلاق المباراة، بنفس التشكيلة تمامًا التي فازت 1-صفر على زيمبابوي في الافتتاح.

وشارك المدافع أحمد حجازي، الذي يعاني من كسر في الأنف، بواق للوجه إلى جانب زميله محمود علاء الفائز بجائزة أفضل لاعب في أول مباراة.

* بصمة صلاح

وتفوق صلاح في سباق سرعة نحو كرة مرتدة وانفرد بالمرمى قبل أن يتدخل الدفاع لإبعاد الكرة بعد مرور خمس دقائق.

وعاند الحظ الكونغو الديمقراطية في توجيه صدمة لآلاف المشجعين بعدما أهدر القائد مارسيل تيسراند فرصة سهلة من مدى قريب وسدد في العارضة بالدقيقة العاشرة.

لكن قائد مصر لم يهدر الفرصة في منتصف الشوط الأول حيث تبادل صلاح الكرة مع عبدالله السعيد بعد ركلة ركنية وأرسل كرة عرضية متقنة فشل الدفاع في إبعادها ليتابعها المحمدي، الذي صعد مع أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسجل الهدف الأول.

ونفذ صلاح ركلة حرة، حصل عليها تريزيجيه صاحب هدف الفوز في المباراة الافتتاحية، أبعدها الحارس لي ماتامبي في الدقيقة 31.

وتعاطف إطار المرمى مجددًا مع المصريين بعد ضربة رأس من مدى قريب من جوناثان بولينجي في الدقيقة 40.

لكن بعد ثلاث دقائق راوغ النشيط تريزيجيه ثلاثة لاعبين بسرعته ومرر إلى صلاح الذي مهدها لنفسه ثم أطلق تسديدة هائلة وسط احتفالات صاخبة من حوالي 70 ألف مشجع.

وأصيب محمد الشناوي حارس مصر قبل ربع ساعة من النهاية بعدما أبعد ضربة رأس من بولينجي لكن الحكم احتسب قبلها خطأ على مهاجم الكونجو الديمقراطية.

ونفذ البديل يانيك بولاسي ركلة حرة عند حافة المنطقة لكنها مرت بجوار القائم مباشرة في الدقيقة 83.