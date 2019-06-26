المدرب المساعد للنادي الأهلي المصري: معسكر الفريق في إسبانيا يهدف ”لانطلاقة جديدة“

قال محمد يوسف، المدرب المساعد للأهلي، متصدر الدوري المصري الممتاز، إن الجهاز الفني للفريق يسعى ”لانطلاقة جديدة“ من خلال معسكر الإعداد الذي سيدخله الفريق مطلع يوليو تموز المقبل في إسبانيا.

وتنتظر الأهلي عدة مباريات محلية، ويسعى الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعبين لاستكمال مباريات الدوري المحلي. ويتبقى للأهلي مباراتان مع ”المقاولون“ والزمالك، يسعى للفوز بهما للتتويج بلقب الدوري المصري للمرة 41 في مسيرته.

وستقام المباراتان قبل نهاية يوليو المقبل، في أعقاب انتهاء مباريات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وقال المدرب المساعد للأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة المدرب مارتن لاسارتي القادم من أوروغواي يسعى لإعادة تأهيل اللاعبين للمرحلة المقبلة سواء على الجانب البدني أو الفني أو النفسي.

وأضاف يوسف في تصريحات نقلها موقع الأهلي على الإنترنت، اليوم الأربعاء: ”الجهاز الفني يعمل على خلق دوافع وتحديات جديدة بعد فترة شاقة وعمل متواصل في ظل تلاحم المباريات التي خاضها الأهلي على وجه التحديد“.

وتابع: ”يعول الجهاز الفني بشكل كبير على فترة الإعداد لتكون بداية ونقطة انطلاق جديدة سواء على المستوى الفني والبدني، خاصة وأن الأهلي أمامه مهام وتحديات كثيرة في الفترة المقبلة“.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 74 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة وتتبقى له ثلاث مباريات مع الجونة والإسماعيلي والأهلي.

ويستعد الأهلي أيضًا لاستكمال مسابقة كأس مصر وخوض كأس السوبر المحلية للموسم الماضي مع الزمالك، والتي ستقام في سبتمبر أيلول المقبل.

وعلى صعيد آخر، أكد الجهاز الفني للأهلي جاهزية حارسه الثالث علي لطفي للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية بعد شكواه من آلام بسيطة في اليد خلال مران الفريق الذي أقيم أمس، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالقاهرة.

كما أكد الجهاز الفني أن شريف إكرامي الحارس الثاني بدأ في تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي حدده له الخبير الألماني الذي أجرى له جراحة في الركبة.

ويؤدي إكرامي بعض التدريبات وفقًا للبرنامج الخاص به تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية.