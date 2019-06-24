ضغوط كبيرة على رئيس النادي الأهلي المصري للتعاقد مع ديسابر مدرب أوغندا

يواجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، معارضة كبيرة من أعضاء مجلس الإدارة، بخصوص استمرار مارتن لاسارتي كمدير فني للفريق خلال الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”أعضاء إدارة الأهلي يرغبون في التعاقد مع ديسابر المدير الفني الحالي لمنتخب أوغندا، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي حققها مع المنتخب في بطولة أفريقيا الجارية في مصر، حيث نجح في الفوز على الكونغو وتصدر المجموعة الأولى التي تضم مصر وزيمبابوي.

وأضاف المصدر: ”أعضاء إدارة الأهلي أكدوا للخطيب أن لاسارتي حصل على فرصة كبيرة في الأهلي وكانت بين يديه صفقات سوبر انضمت للفريق في يناير ولم يحقق أي إنجاز، بل خرج بفضيحة من بطولة أفريقيا، وكان قريبًا من خسارة بطولة الدوري العام لولا تعثر الزمالك في عدة مباريات“.

وتابع: ”إدارة الأهلي تتمسك بالتعاقد مع ديسابر عقب انتهاء مشواره مع أوغندا في بطولة أمم أفريقيا، خاصة أنه يرحب بشدة وطلب تأجيل الحسم عقب نهاية البطولة الأفريقية“.

ومن جانب آخر، اتخذ النادي الأهلي خطوة جديدة ضد عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الذي انتقل بشكل نهائي لصفوف نادي بيراميدز بعد أن قضى فترة قصيرة في صفوف أهلي جدة السعودي.

أرسل الأهلي شكوى جديدة ضد عبدالله السعيد بشكل منفصل عن الشكوى التي قدمها النادي ضد أهلي جدة السعودي، بسبب مخالفة بنود التعاقد بين الناديين في صفقة اللاعب، حيث طلب فيفا من الأهلي تقديم شكوى منفصلة ضد اللاعب من أجل التحقيق فيها.

وطلب الأهلي في الشكوى الحصول على 2 مليون دولار، قيمة الشرط في تعاقده مع أهلي جدة السعودي، حال انتقال اللاعب لأي نادٍ في مصر، لأن عبدالله السعيد وقع على عقد ثلاثي مع الأهلي وأهلي جدة ينص على سداد مليوني دولار حال لعب السعيد لأي فريق آخر داخل مصر.