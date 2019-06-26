موعد مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

يواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة في ثاني جولات كأس أمم أفريقيا 2019 لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضًا كلًّا من أوغندا وزيمبابوي.

الفراعنة أصحاب الأرض فازوا في لقاء الجولة الأولى بصعوبة على زيمبابوي بهدف دون رد سجله محمود حسن ”تريزيغيه“، ولكن يحتل الصدارة منتخب أوغندا الذي فاز على الكونغو بهدفين دون رد في لقاء الجولة الأولى.

والتقى المنتخبان عبر تاريخهما 11 مرة فاز منتخب مصر في سبع لقاءات وهُزم في لقاء وتعادلا سويًّا في ثلاث مناسبات.

وسجل منتخب مصر 23 هدفًا في شباك الكونغو الديمقراطية واستقبلت شباك الفراعنة 12 هدفًا.

الهزيمة الوحيدة التي مُنى بها منتخب مصر من الكونغو الديمقراطية تحمل ذكرى سيئة للغاية إذ إنها جاءت على أرض مصر في أمم أفريقيا 1974 وبالتحديد في نصف النهائي.

في ذلك الوقت كانت الكونغو التي تلعب تحت اسم زائير متأخرة في النتيجة أمام مصر بهدفين دون رد في الدقيقة الـ54.

لكن من الدقيقة الـ 51 وحتى الـ 72 سجل منتخب زائير ثلاثة أهداف ليخطف التأهل للنهائي من منتخب مصر ويتوج باللقب الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1968 والأخير حتى الآن.

ولكن ثأر منتخب مصر من تلك الهزيمة في البطولة التي استضافها في عام 2006 حينما فاز في ربع النهائي بأربعة أهداف لهدف.

ويبدو أن منتخب الكونغو تعين عليه دائمًا مواجهة مصر حينما يستضيف الفراعنة البطولة.

إذ إن مواجهة اليوم في أمم أفريقيا بين المنتخبين ستكون هي الرابعة، منها ثلاث مباريات كانت في البطولات التي أقيمت في مصر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مصر والكونغو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة تايم سبورت ”بث أرضي“ ويعلق عليها الإماراتي علي سعيد الكعبي، وبي إن سبورت MAX hd1, MAX hd2، ويعلق عليها علي محمد علي.