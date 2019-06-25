أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك.. رمضان صبحي يزيد الجدل حول صفقة القرن.. وأبوريدة يحذر ”الفراعنة“

زاد الجدل بين جماهير ناديي الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية بعد أن تحدث مسؤولو القلعة البيضاء عن إمكانية إبرام صفقة القرن بعد أن حدث نفس السيناريو بالحصول على توقيع عبدالله السعيد صانع ألعاب الأهلي قبل عام.

وفي الوقت ذاته خرجت التقارير حول رحيل رمضان صبحي، وفشل مفاوضات تجديد إعارته مع الأهلي من ناديه هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية ضد الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر يوم الثلاثاء:

تحذيرات في معسكر منتخب مصر

أطلق هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تحذيرات في معسكر منتخب مصر قبل ساعات من لقاء الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة.

وطالب أبوريدة بضرورة التركيز الشديد؛ من أجل الفوز على الكونغو وتقديم عرض قوي يليق بالمنتخب المصري، محذرًا اللاعبين من التعامل مع السوشيال ميديا والتفاعل معها.

وخاض منتخب مصر مرانه الأخير على ملعب الكلية الحربية في ظل حالة من التركيز الشديد على التدريبات، وحضره هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة ودينا الرفاعي عضو الاتحاد.

رسائل أجيري تطمئن الجماهير

وجه المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، رسائل للجماهير قبل ساعات من مباراة الكونغو الديمقراطية، مطالبًا بالدعم الشديد في لقاء الكونغو لتحقيق الفوز الثاني وحسم التأهل.

وأكد أجيري أنه لا نية لاستبعاد عمرو وردة صانع ألعاب منتخب مصر لأسباب سلوكية، بعد اتهامه في واقعة التحرش بعارضة أزياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار أجيري إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لاعب رائع ولا يجب وضع المزيد من الضغوط تجاهه بل تقديره، خاصة أنه لا يقصر مع منتخب مصر.

رمضان صبحي حديث الصباح والمساء في الأهلي

تحول رمضان صبحي نجم الأهلي المعار من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي إلى حديث الساعة في القلعة الحمراء.

وأعلن نادر شوقي مدير أعمال اللاعب فشل مفاوضات تجديد إعارة اللاعب وعودته لإنجلترا يوم 1 يوليو المقبل، ثم أكد وجود عرض جديد من الأهلي.

صفقة القرن تتصدر مشاهد الزمالك

تتصدر صفقة القرن المشهد في نادي الزمالك بعدما أعلن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، أنه ربما تكون هناك صفقة سوبر من خلال نجليه أحمد وأمير مرتضى.

وترددت أنباء حول رحيل رمضان صبحي لاعب الأهلي بعد نهاية إعارته إلى الزمالك، بينما يبدو اسم عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز مطروحًا أيضًا للرحيل للفريق الأبيض.