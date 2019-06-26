مصر ضد الكونغو الديمقراطية.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تنطلق، مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32 في مصر بإقامة ثلاث مباريات أهمها مصر والكونغو الديمقراطية بالمجموعة الأولى.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 يونيو /حزيران، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

كأس الأمم الأفريقية:

نيجيريا VS غينيا، الساعة الـ 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:30 بتوقيت القاهرة على قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

أوغندا VS زيمبابوي، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 19:00 بتوقيت القاهرة على قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

مصر VS الكونغو الديمقراطية، الساعة الـ23:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 22:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

الكأس الذهبية (الخميس 27 يونيو):

ترينيداد وتوباغو VS غيانا، الساعة الـ 01:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ00:30 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 2.

بنما VS الولايات المتحدة، الساعة الـ04:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ03:00 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 2.