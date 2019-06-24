نادي الزمالك يرفض التراجع عن عقوبات لاعبيه.. وكهربا يجهز عرض احترافه

يرفض مجلس إدارة نادي الزمالك المصري والجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة خالد جلال، التراجع عن العقوبات التي وقّعها على اللاعبين المتأخرين في الانتظام بالتدريبات، خلال الفترة الماضية، رغم انتهاء الراحة السلبية للفريق.

وكان الزمالك قد قرر توقيع عقوبات على محمود كهربا وحميد أحداد وحمدي النقاز وأوباما؛ بسبب التأخر في العودة للتدريبات، واعترض اللاعبون على قيمة العقوبات.

وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق، أن الإدارة تتمسك بالعقوبات في ظل طلب خالد جلال المدير الفني للفريق، عدم التهاون مع أي لاعب مقصر في الفترة الحالية.

وعلى صعيد آخر، يرفض مسؤولو نادي الزمالك الرحيل المجاني لأي لاعب من المعارين، وتضم قائمة المعارين بالقلعة البيضاء كلًا من: رزاق سيسيه وأحمد داوودا للاتحاد السكندري، ومحمود عبدالرزاق شيكابالا لأبولون اليوناني، وكابونغو كاسونغو للوحدة السعودي، ومعروف يوسف للشرطة العراقي، وباسم مرسي لسموحة، وحسام باولو ومحمد مخلوف للداخلية، ومحمد أشرف روقا، وعماد فتحي وأحمد رفعت لإنبي، وأحمد كابوريا ومصطفى محمد وإسلام جمال لطلائع الجيش، محمود عبدالعاطي دونغا للإسماعيلي“.

ومن ناحية أخرى، يستعد محمود عبدالمنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، لتجهيز عرض احتراف مناسب لتقديمه لمسؤولي القلعة البيضاء، والرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويمتلك اللاعب عروضًا شفهية من قبل أندية سعودية.