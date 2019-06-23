أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك.. أزمة عارضة الأزياء تتصدر المشهد وحمودي يرحل عن الأحمر

شهد الأحد 23 يونيو، أحداثًا مهمة على رأسها أزمة عمرو وردة، التي تصدرت المشهد في منتخب مصر، واتهام عارضة أزياء لوردة و3 لاعبين آخرين بمحاولة التحرش بها.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر:

أزمة عارضة الأزياء تتصدر المشهد

تصدرت أزمة عارضة الأزياء المشهد في منتخب مصر، بعد أن اعترف الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة بقيادة المكسيكي خافبير أجيري بأن الأمر حقيقي بمحاولة عمرو وردة وبعض اللاعبين الحديث مع عارضة أزياء عبر موقع ”إنستغرام“.

وأغلق عمرو وردة حسابه عبر موقع ”إنستغرام“ كما أعلن إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، أنه لا صحة لسحب الهواتف المحمولة من لاعبي المنتخب.

منتخب مصر يدرس تعديل التشكيل

يدرس المنتخب المصري تعديل تشكيل الفراعنة في مباراة الكونغو الديمقراطية القادمة يوم الأربعاء المقبل.

ويفكر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري في إجراء تعديلات على تشكيلة المنتخب على رأسها مشاركة أحمد علي، بدلا من مروان محسن، بجانب التفكير في الدفع بنيل عماد دونجا، بدلًا من محمد النني.

أبوريدة يحتوي أزمة مشجعي المغرب

احتوى هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أزمة حضور مشجعي منتخب المغرب في مباراة ناميبيا على ملعب السلام.

واستجاب أبوريدة لطلب فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي بحضور الجماهير بجواز السفر متعهدًا بعدم حدوث أي تجاوزات وهو ما تم في اللقاء.

حمودي يستقر على مغادرة الأهلي

استقر أحمد حمودي صانع ألعاب فريق الأهلي على الرحيل ومغادرة القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وتلقى حمودي عرضًا كويتيًا للرحيل عن الفريق الأحمر، مطالبًا بضرورة الرحيل عن النادي؛ بسبب عدم حصوله على فرصة المشاركة.

الزمالك يرفض رحيل بوطيب

رفض نادي الزمالك رحيل لاعبه المغربي خالد بوطيب مهاجم المنتخب المغربي.

وتلقى اللاعب عرضًا من أحد أندية الدوري التركي؛ من أجل المغادرة في الموسم الجديد، وهو ما رفضه مسؤولو الزمالك.