عمرو وردة يغلق حسابه على ”إنستغرام“.. ومنتخب مصر يفتح تحقيقًا سريًّا في واقعة تحرش 4 لاعبين بعارضة أزياء

قام عمرو مدحت وردة، لاعب منتخب مصر، والمحترف في نادي ”أتروميتوس“ اليوناني، بإغلاق حسابه الشخصي على موقع ”إنستغرام“، يوم الأحد.

وتزامن غلق الحساب مع تردد أقاويل بشأن تحرش مجموعة من لاعبي المنتخب أبرزهم ”وردة“، في دردشة مع فتاة مصرية تدعي ”مريهان“ تعيش في دبي، اتهمت عددًا من لاعبي المنتخب بالدخول معها في دردشة على موقع إنستغرام، بعد نشرها عددًا من صورها.

وكشفت ”مريهان“ التي تعيش في دبي وتعمل في مجال الموضة والأزياء، أن أربعة لاعبين من المنتخب أرسلوا لها رسائل في التوقيت ذاته، وأن أحدهم طلب منها أن يقابلها، وأكد لها أنه لا يمكن تجاهله، وأنه سيحصل على رقم هاتفها الشخصي.

ورغم أنها ذكرت أن اللاعبين الذين راسلوها أربعة، عادت وتراجعت وقالت إنهم ثلاثة فقط، موضحة أن أيمن أشرف لم يرسل لها أي رسائل وشاهد ”الاستوري“ فقط.

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من لاعبي المنتخب الذين وردت أسماؤهم في القصة، فيما اتهم البعض الفتاة بافتعال أزمة غير حقيقية بغرض الشهرة.

منتخب مصر

إلى ذلك، استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري على فتح تحقيق سري في الواقعة، والتي جرى تداولها خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد مصدر بالجهاز الفني للمنتخب في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، يوم الأحد، أنه سيتم إجراء تحقيق سري بين اللاعبين في الفترة الحالية للاستفسار عن حقيقة الاتهامات التي وجهتها الفتاة لعمرو وردة وعدد آخر من اللاعبين.

وشدد المصدر، على أن الجهاز الفني لم يتخذ أي قرار تجاه أي لاعب في الفترة الحالية، وأضاف أنه حال التأكد من إدانة أي لاعب سيتم اتخاذ الإجراء اللازم وقتها.

وأوضح أن المنتخب يرفض تضخيم الأمر في ظل وجود إصرار لدى الجميع على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة من أجل تحقيق اللقب القاري في ظل استضافة مصر لبطولة أفريقيا.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراة الكونغو الديمقراطية، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية بعدما فاز في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف دون رد.