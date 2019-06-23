عارضة أزياء تتهم 4 من لاعبي منتخب مصر بالتحرش بها عبر ”إنستغرام“ (فيديو)

اتهمت فتاة تدعى ”مريهان“ تعمل عارضة أزياء أربعة من لاعبي منتخب مصر بالتحرش بها، من خلال تعليقات على حسابها بتطبيق ”إنستغرام“، ونشرت ما قالت إنه أدلة على ذلك عبر خاصية ”الاستوري“.

ووجهت ”مريهان“ الاتهام للرباعي عمرو وردة وأيمن أشرف ومحمود حمدي ”الونش“ وأحمد حسن ”كوكا“ الموجودين في تشكيلة مصر الحالية في كأس الأمم الأفريقية، بملاحقتها على الإنترنت والتسابق من أجل الحديث معها.

٤ لاعييه من المنتخب ،الونش و ايمن اشرف و عمرو ورده و أحمد حسن كوكا ،الساعه ٤ الفجر صاحين جوا المُعسكر بيشقطوا بنت موديل علي أنستجرام ،راحت خدت سكرين شوت و نزلتها، أنت مُتخيل عقليه اللعيبه الي موجوده دي دلوقتي مستنين منهم بطوله،جيل أبو تريكه و جمعه و فتحي مش هيتعوض للأسف. pic.twitter.com/EFrESKKcxg — شاركس (@msharkas10) June 22, 2019

وبالعودة إلى صفحتها الرسمية على “إنستغرام” تعرف مريهان نفسها بأنها عارضة أزياء مصرية وتعيش في دبي، وتعرف نفسها بأنها عضوة في أيقونة ماليزيا دبي.

وقالت الفتاة إنها فوجئت من توالي الرسائل الخاصة على حسابها وجميعها من رباعي مصر، ومن حساباتهم الرسمية الموثقة، وتأكدت من أن الأمر ليس صدفة، وأن هناك ما يشبه ”الرهان“ على مواعدتها.

وكتبت مريهان: “عملت ستوري إمبارح واليوم كان جميل لحد ما ظهر عندي الناس دي اللي هما عمرو وردة وأحمد كوكا وأيمن أشرف وحمدي الونش، وردة دخل كتبلي على الخاص بوكسينغ هاها، وبعده الونش عملي علامة قلب ولحد كده عادي مفيش مشكلة.. واحد من الأساتذة بعت يقولي أنا هعرف أجيب رقمك وانتى متعرفيش أنا مين وأنا محدش يطنشني دي بقى مش مظبوط، وللأسف عندنا في مصر لما بيحبوا حد في مصر لما بيحبوا حد بيطلعوه السماء كأنه بطل، والواقع غير كده خالص، إحنا في مصر لو أنت بنت يبقى الغلط عليكي تلقائي بس إحنا هنا مش في مصر”.

وحذرت “مريهان” من إبداء الإعجاب لصور المنتخب، قائلة: “يا جماعة خدوا بالكم قبل ما تتجرأوا وتعملوا لايك لصورة المنتخب، واضح أن اللعيبة سايبة البطولة وقاعدين على إنستغرام بيتفرجوا. مجال مقرف فعلا”.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقدم عارضة الأزياء على مسحه من على حسابها الشخصي.

وسبق أن استُبعد عمرو وردة من منتخب الشباب بتونس في 2013 بعد أن اقتحم إحدى غرف الفندق، وتعدّى على فتاة فرنسية فاستدعت الأمن، كما رحل عن باوك اليوناني لأسباب أخلاقية -أيضًا- بعدما اتهمه نادي فيرينسي البرتغالي بالتحرش بزوجات لاعبي الفريق.

ويخوض منتخب الفراعنة بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من الـ 21 من يونيو / حزيران، وحتى الـ 19 من يوليو/ تموز.

يذكر أن المنتخب المصري يشارك في نهائيات الأمم الأفريقية التي تستضيفها أرض الفراعنة، واستهل مشواره، يوم الجمعة، بفوز شاق على ضيفه زيمبابوي في المباراة الافتتاحية بهدف نظيف سجله محمود حسن ”تريزيغيه“.