أمم أفريقيا 2019.. أحمد حجازي يستكمل مباريات منتخب مصر بقناع أنف

كشف الجهاز الطبي للمنتخب، أن إصابة أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري بكسر في الأنف هي الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة الفراعنة أمس، التي فاز بها على زيمبابوي 1/0 في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية.

وأكد الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، أن حجازي أجرى فحصًا بالأشعة صباح السبت؛ للوقوف على حجم الإصابة، مشددًا على أنها لن تعيقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي، بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة.

ومن المقرر أن يرتدي حجازي قناعًا للأنف أثناء مشاركته في التدريبات والمباريات المقبلة في البطولة.

وفي سياق آخر، غادر السويسري غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، القاهرة صباح اليوم السبت، عقب حضور حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية أمس باستاد القاهرة.

وكان إنفانتينو قد وصل القاهرة أمس الأول لحضور الحفل، وبالفعل تواجد في استاد القاهرة منذ السادسة مساء، قبل ضربة البداية بنحو ٤ ساعات، وأبدى سعادته بالتواجد في حفل الافتتاح الذي وصفه بالمبهر.

ووجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدعوة لإنفانتينو لحضور المباراة النهائية، وأعرب السويسري عن رغبته في الحضور لكنه لم يؤكد تواجده بشكل نهائي.