أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك: أجيري غاضب من 4 نجوم.. وبيليات بطل صراع ميركاتو الصيف

أغلق منتخب مصر صفحة مباراة زيمبابوي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أن تابع الفراعنة لقاء أوغندا والكونغو الديمقراطية والفوز المميز الذي حققه الأوناش بنتيجة 2-0.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك وبيراميدز يوم السبت:

أجيري غاضب من 4 نجوم

أبدى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، غضبه العارم من 4 نجوم بعد لقاء زيمبابوي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالبطولة.

وعقد أجيري جلسة مع اللاعبين، يوم السبت، أبلغهم بأن البعض لم ينفذ تعليماته بالشكل المطلوب على رأسهم مروان محسن الذي قام لدقائق بدوره في الربط بين محمد صلاح ومحمود تريزيجيه.

وشن المدرب المكسيكي هجوماً حاداً على اللاعب عمرو وردة بعد مشاركته؛ بسبب فقدانه الكرة باستمرار، كما انتقد أداء محمد النني وأيمن أشرف في بعض فترات اللقاء، مطالبا بتصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء زيمبابوي.

وأثبتت الأشعة إصابة أحمد حجازي مدافع المنتخب بكسر في الحاجز الأنفي، وعلى الأرجح سيشارك بواقٍ وجه في مباراة الكونغو الديمقراطية بالجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وحضر المدرب المساعد للمنتخب مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية؛ من أجل متابعة المنتخبين وتقديم تقرير عنهما.

بيليات بطل صراع ميركاتو الصيف

فتح مسؤولو ناديي الأهلي والزمالك اتصالات مع اللاعب خاما بيليات، جناح أيسر فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ومنتخب زيمبابوي.

وأبدى مسؤولو الناديين رغبتهم في ضم بيليات خلال الموسم الجديد، بعد ظهوره بمستوى رائع في مباراة مصر وزيمبابوي، وطلب مسؤولو الناديين معرفة المبلغ المالي المطلوب له كراتب سنوي.

إصابة مؤمن زكريا وغيابات بالجملة في الأهلي

عاد الأهلي لخوض تدريباته في فترة توقف الدوري بعد الحصول على راحة في ظل غيابات بالجملة؛ بسبب ارتباط 4 لاعبين بالمنتخب الأول وهم محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن بجانب انضمام الأنغولي جيرالدو إلى منتخب بلاده.

وغاب الثلاثي المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي والتونسي علي معلول عن المران لتواجدهم في منتخبات بلادهم، كما تعرض مؤمن زكريا لإصابة عضلية بعد مشاركته في المران.

الزمالك يقترب من حسم صفقة فوزي

اقترب نادي الزمالك من حسم صفقة علي فوزي، ظهير أيمن فريق إنبي في الموسم الجديد.

وبذل مسؤولو الزمالك مفاوضات مكثفة؛ من أجل ضم فوزي لتدعيم الجبهة اليمنى مقابل رحيل محمد أشرف روقة نهائياً ومبلغ مالي.

البدري على أعتاب مغادرة بيراميدز

اقترب حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز من مغادرة منصبه.

وتلقى البدري عرضاً لقيادة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في الموسم المقبل، يدرس بقوة الموافقة عليه.