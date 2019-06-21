المنتخب المصري يستهل كأس الأمم الأفريقية بفوز صعب على زيمبابوي (فيديو وصور)

افتتح منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بالفوز 1-صفر على زيمبابوي بعد عرض غير مقنع اليوم الجمعة في مباراته الأولى باستاد القاهرة منذ أربع سنوات.
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حقق المنتخب المصري فوزه الأول بافتتاح كأس الأمم الإفريقية على نظيره منتخب زيمبابوي بنتيجة هدف بلا مقابل، أحرز الهدف اللاعب محمود حسن "#تريزيجيه". . . . #إرم_نيوز #أخبار #رياضة #كرة_القدم #مصر #مصر_زيمبابوي #أفريقيا #بطولة #الأهرامات #لايك #أخبار #منوعات#تفاعل #لايكات #سناب #سنابات#TotalAFCON2019 #EgyptToday #Africa #AfricaCupofNations #Egypt2019 #كأس_الأمم_الأفريقية #أمم_أفريقيا #مصر #شجع_مصر #TotalAFCON2019
وسجل الجناح محمود حسن ”تريزيغيه“ الهدف الوحيد في الدقيقة 41 ليمنح المنتخب المصري بداية مظفرة، رغم أنها لم تكن بروعة حفل الافتتاح الذي سبق اللقاء أمام أكثر من 70 ألف مشجع.
وتلتقي أوغندا مع الكونغو الديمقراطية غدا السبت في المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى.
بهذا الفوز وضع المنتخب المصري أول 3 نقاط في رصيده، في انتظار مباراة الغد بين أوغندا والكونغو.
هدف ⚽️ محمود تريزيجيه يسجل أول أهداف #كأس_أمم_أفريقيا – مصر 2019 ????
???????? 0 – 1 ????????#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/KRSJXlPGjx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 21, 2019