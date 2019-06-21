المنتخب المصري يستهل كأس الأمم الأفريقية بفوز صعب على زيمبابوي (فيديو وصور)

افتتح منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بالفوز 1-صفر على زيمبابوي بعد عرض غير مقنع اليوم الجمعة في مباراته الأولى باستاد القاهرة منذ أربع سنوات.

وسجل الجناح محمود حسن ”تريزيغيه“ الهدف الوحيد في الدقيقة 41 ليمنح المنتخب المصري بداية مظفرة، رغم أنها لم تكن بروعة حفل الافتتاح الذي سبق اللقاء أمام أكثر من 70 ألف مشجع.

وتلتقي أوغندا مع الكونغو الديمقراطية غدا السبت في المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى.

بهذا الفوز وضع المنتخب المصري أول 3 نقاط في رصيده، في انتظار مباراة الغد بين أوغندا والكونغو.