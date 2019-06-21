هدف مباراة مصر وزيمبابوي.. 1/0 للفراعنة (فيديو)

تقدم محمود حسن تريزيغيه لاعب المنتخب المصري بهدف في شباك زيمبابوي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في نسختها رقم 32 على أرض مصر.

واستلم تريزيغيه الكرة داخل منطقة الجزاء ورواغ مدافع الخصم وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 42.

ويبحث منتخب مصر عن بداية قوية لرحلته نحو النجمة الأفريقية الثامنة في مواجهة زيمبابوي الباحثة عن تحقيق مفاجأة رغم أزمة تمرد نجومها.

سيكون لقاء اليوم الأول منذ 6 أعوام بين مصر وزيمبابوي.

وتقابل المنتخبان من قبل في 10 مواجهات رسمية بدأت في تصفيات مونديال 1986، وفازت مصر بهدف وتعادلا في زيمبابوي ثم تقابلا في تصفيات مونديال 1994 وبالتحديد في عام 1992، وحقق منتخب زيمبابوي الفوز بنتيجة 1-2 ثم فازت مصر في اللقاء الشهير الذي أعيد بسبب إلقاء طوبة وتم نقله إلى فرنسا وانتهى بالتعادل.

وفي دورة الألعاب الأفريقية 1995 فاز منتخب زيمبابوي بنتيجة 1-2 ثم فاز الفراعنة بنتيجة 1-3 ثم تقابلا في أمم أفريقيا 2004، وفاز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

وفي تصفيات مونديال 2014 فازت مصر بنتيجة 2-4 وأيضًا بنتيجة 1-2.